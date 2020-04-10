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Паволетти заявил, что надеется попасть в заявку сборной Италии на Евро

сегодня, 11:50

Нападающий «Кальяри» Леонардо Паволетти в общении со Sky Sport Italia заявил, что надеется попасть в заявку сборной Италии на чемпионат Европы. Отметим, что в начале сезона игрок получил серьезную травму колена, из-за которой больше не вышел на поле в текущей кампании. По словам Паволетти, нынешняя самоизоляция в условиях пандемии коронавируса не изменила его ситуацию с тренировками.

Я тренировался один до этого, и сейчас я продолжаю заниматься один. С этой точки зрения для меня ничего особо не изменилось. Но чемпионат Европы перенесен, и разумно иметь надежду, так что я надеюсь быть в форме, чтобы сказать свое слово.  

Напомним, что ранее Евро-2020 перенесли на следующий год.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:38
Всё решает Манчинни а у него сложный характер.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:18
это хорошее желание! только его одного очень мало))
Youngberg
Youngberg
сегодня в 11:51
Надежда умирает последней. Надо надеяться
beefs
beefs
сегодня в 11:50
желаем попасть в сборную
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