Паволетти заявил, что надеется попасть в заявку сборной Италии на Евро

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сегодня, 11:50

Нападающий «Кальяри» в общении со Sky Sport Italia заявил, что надеется попасть в заявку сборной Италии на чемпионат Европы. Отметим, что в начале сезона игрок получил серьезную травму колена, из-за которой больше не вышел на поле в текущей кампании. По словам Паволетти, нынешняя самоизоляция в условиях пандемии коронавируса не изменила его ситуацию с тренировками.

Я тренировался один до этого, и сейчас я продолжаю заниматься один. С этой точки зрения для меня ничего особо не изменилось. Но чемпионат Европы перенесен, и разумно иметь надежду, так что я надеюсь быть в форме, чтобы сказать свое слово.

Напомним, что ранее Евро-2020 перенесли на следующий год.