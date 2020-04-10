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Агент Коутиньо: «Я болею за „Арсенал“, но это не влияет на будущее Филиппе»

сегодня, 12:08

Киа Джурабчиан, являющийся агентом полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды за «Баварию», рассказал, что не будет самостоятельно определять будущее бразильца:

Не является секретом тот факт, что я болельщик «Арсенала». Однако это никак не влияет на то, куда переходят мои игроки. Я не подталкиваю их к переходу в тот или иной клуб. Все возможно. Сейчас вопрос заключается в том, какое будет финансовое положение у всех клубов, в том числе и «Барселоны», и клубом АПЛ после окончания пандемии.

Ранее СМИ сообщили, что «Тоттенхэм» может взять в аренду Коутиньо. 

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:01
это бизнес и ни чего личного))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:37
А Арсенал тульский ???
SSPZ
SSPZ ответил dimagas2
сегодня в 12:17
Но это же не влияет на будущее Филиппе?)))
Сейчас позвоню ему, спрошу, узнаю. Его ответ сброшу тебе sms кой))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:16
Наверное правильно будет в Арсенал)))
dimagas2
dimagas2 ответил SSPZ
сегодня в 12:12
Я также болею за Арсенал.
Но это же не влияет на будущее Филиппе?)))
SSPZ
SSPZ
сегодня в 12:12
Коутиньо хороший игрок, но не надо ему было переходить в Барселону.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 12:08
Я также болею за Арсенал.
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