Агент Коутиньо: «Я болею за „Арсенал“, но это не влияет на будущее Филиппе»

Киа Джурабчиан, являющийся агентом полузащитника «Барселоны» , выступающего на правах аренды за «Баварию», рассказал, что не будет самостоятельно определять будущее бразильца:

Не является секретом тот факт, что я болельщик «Арсенала». Однако это никак не влияет на то, куда переходят мои игроки. Я не подталкиваю их к переходу в тот или иной клуб. Все возможно. Сейчас вопрос заключается в том, какое будет финансовое положение у всех клубов, в том числе и «Барселоны», и клубом АПЛ после окончания пандемии.