ГлавнаяНовости

Галлиани: «Чемпионаты должны завершиться на поле, это закон спорта»

сегодня, 11:01

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани, который ныне руководит «Монцой», в беседе с Gazzetta dello Sport заявил, что национальные первенства в Европе, приостановленные из-за пандемии коронавируса, должны быть доиграны. Также менеджер отметил, что чемпионаты не следует заканчивать одновременно. 

Германия может начать раньше, и Италия опережает Англию, если говорить о пике распространения вируса. Нам не нужно заканчивать чемпионаты одновременно. Чемпионаты должны завершиться на поле, поскольку это закон спорта и потому что действующая система должна быть спасена.  

Напомним, ранее сообщалось, что команды Серии А готовятся к возобновлению сезона.

Все новости
Йиранек: «Все должны быть рады, что у „Спартака“ есть Федун»
Сегодня, 16:58 Комментарии14
Йиранек: «Сразу видно, что Черчесов разбирается в футболе»
Сегодня, 16:54 Комментарии4
Джеко: «Решение остаться в „Роме“ было правильным»
Сегодня, 15:37 Комментарии3
Пятов — о предложениях европейских клубов: «Я уже играю в топ-клубе»
Сегодня, 15:14 Комментарии5
Роберто Карлос: «Ходжсон уничтожил меня в „Интере“»
Сегодня, 15:04 Комментарии5
Никлас Бендтнер: «Хочу стать тренером»
Сегодня, 14:56 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 15:24
Ну, и играли бы. Постройте городок, завезите футболистов, сделайте изоляцию и проверки и играйте на здоровье. Мы все равно по телевизору смотреть будем.
Из-за отсутствия матчей рекламодатели наверняка сами захотят предложить побольше денег.
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 12:22
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 12:10
    отлично сказал!!браво!!
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 11:49
    Все верно, только на футбольном поле должны заканчиваться чемпионаты.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 11:39
    Согласен с Галлиани!
    Лиговский
    Лиговский
    сегодня в 11:03
    Футбол вообще должен играться на поле, а когда завершать пусть решает каждый.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100