Галлиани: «Чемпионаты должны завершиться на поле, это закон спорта»

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сегодня, 11:01

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани, который ныне руководит «Монцой», в беседе с Gazzetta dello Sport заявил, что национальные первенства в Европе, приостановленные из-за пандемии коронавируса, должны быть доиграны. Также менеджер отметил, что чемпионаты не следует заканчивать одновременно.

Германия может начать раньше, и Италия опережает Англию, если говорить о пике распространения вируса. Нам не нужно заканчивать чемпионаты одновременно. Чемпионаты должны завершиться на поле, поскольку это закон спорта и потому что действующая система должна быть спасена.

Напомним, ранее сообщалось, что команды Серии А готовятся к возобновлению сезона.