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«Вест Хэм» объявил о сокращении зарплат в клубе

сегодня, 04:10

Пресс-служба «Вест Хэма» объявила о введении клубом антикризисных мер на время паузы в чемпионате Англии из-за пандемии коронавируса.

Зарплата главного тренера Дэвида Мойеса, президента Каррена Брэйди и финансового директора Энди Моллетта будет сокращена на 30%. 

Совладельцы «Вест Хэма» Дэвид СалливанДэвид Голд и другие акционеры договорились вложить 30 млн фунтов для того, чтобы стабилизировать ситуацию в клубе.

Первый состав команды также поддержит клуб, согласившись на сокращение зарплаты.

«Вест Хэм» стал вторым клубом АПЛ после «Саутгемптона», объявившим о введении подобных мер.

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сегодня в 04:13
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