«Вест Хэм» объявил о сокращении зарплат в клубе

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сегодня, 04:10

Пресс-служба «Вест Хэма» объявила о введении клубом антикризисных мер на время паузы в чемпионате Англии из-за пандемии коронавируса.

Зарплата главного тренера Дэвида Мойеса, президента Каррена Брэйди и финансового директора Энди Моллетта будет сокращена на 30%.

Совладельцы «Вест Хэма» Дэвид Салливан, Дэвид Голд и другие акционеры договорились вложить 30 млн фунтов для того, чтобы стабилизировать ситуацию в клубе.

Первый состав команды также поддержит клуб, согласившись на сокращение зарплаты.