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Князь Монако пообещал клубу финансовую поддержку во время коронавируса

сегодня, 09:21

Князь Монако и совладелец футбольного клуба «Монако» Альбер II заявил, что государство окажет клубу финансовую поддержку во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Альбер II владеет 30% акций клуба. 

В целом этот сезон разочаровывает, потому что был, несомненно, неразумный набор персонала, что помешало создать хорошую командную сплоченность.

Отношения с Рыболовлевым? Мы провели две телефонные конференции, которые касались финансового аспекта, чтобы обсудить, как управлять финансами в кризисный период. Как и во многих клубах во Франции, государство Монако дает гарантию на помощь клубу.

Что касается Морено, то я еще не имел удовольствия встретиться с ним. Считаю, что этот молодой тренер обладает харизмой и энергией. У него хорошие идеи, ему нужно дать время, чтобы все наладить.

 Напомним, что в марте князь Монако заразился коронавирусом, после чего успешно излечился.

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Лиговский
Лиговский
сегодня в 10:25
Деньги на ветер.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:05
ну раз сам князь сказал )))) посмотрим на результат
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:26
Везде всем помогают кроме наших.
Лиговский
Лиговский
сегодня в 09:22
В эту прорву сколько ни дай, клуб деградировал давно.
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