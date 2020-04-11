Князь Монако пообещал клубу финансовую поддержку во время коронавируса

Князь Монако и совладелец футбольного клуба «Монако» Альбер II заявил, что государство окажет клубу финансовую поддержку во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Альбер II владеет 30% акций клуба.

В целом этот сезон разочаровывает, потому что был, несомненно, неразумный набор персонала, что помешало создать хорошую командную сплоченность.

Отношения с Рыболовлевым? Мы провели две телефонные конференции, которые касались финансового аспекта, чтобы обсудить, как управлять финансами в кризисный период. Как и во многих клубах во Франции, государство Монако дает гарантию на помощь клубу.

Что касается Морено, то я еще не имел удовольствия встретиться с ним. Считаю, что этот молодой тренер обладает харизмой и энергией. У него хорошие идеи, ему нужно дать время, чтобы все наладить.