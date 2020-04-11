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Мерсон прокомментировал возможное возвращение Санчеса в МЮ

сегодня, 09:59

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон в разговоре со Sky Sports заявил, что форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, выступающий за «Интер» на правах аренды, может усилить манкунианцев в случае возвращения в клуб.

В возвращении Санчеса на «Олд Траффорд» есть логика, он топ-игрок, и если МЮ получит хотя бы половину того футболиста, которым он был в «Барселоне» и «Арсенале», он будет усилением. К тому же сейчас «Юнайтед» определенно лучше, чем тогда, когда он покинул клуб. Они отлично выступали перед приостановкой АПЛ.   

Отметим, ранее стало известно, что в услугах Санчеса заинтересован «Вест Хэм».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:31
странный был бы ход)) отработка в новый мотор не льётся ))))))))))))
beefs
beefs
сегодня в 10:06
А что его ещё кто то помнит?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:03
Зачем он нужен? Я уже и забыл про него.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:03
Испортился он, и уже не топ.
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