Мерсон прокомментировал возможное возвращение Санчеса в МЮ

Бывший игрок «Арсенала» в разговоре со Sky Sports заявил, что форвард «Манчестер Юнайтед» , выступающий за «Интер» на правах аренды, может усилить манкунианцев в случае возвращения в клуб.

В возвращении Санчеса на «Олд Траффорд» есть логика, он топ-игрок, и если МЮ получит хотя бы половину того футболиста, которым он был в «Барселоне» и «Арсенале», он будет усилением. К тому же сейчас «Юнайтед» определенно лучше, чем тогда, когда он покинул клуб. Они отлично выступали перед приостановкой АПЛ .