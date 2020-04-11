Мерсон прокомментировал возможное возвращение Санчеса в МЮ

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон в разговоре со Sky Sports заявил, что форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, выступающий за «Интер» на правах аренды, может усилить манкунианцев в случае возвращения в клуб.
В возвращении Санчеса на «Олд Траффорд» есть логика, он топ-игрок, и если МЮ получит хотя бы половину того футболиста, которым он был в «Барселоне» и «Арсенале», он будет усилением. К тому же сейчас «Юнайтед» определенно лучше, чем тогда, когда он покинул клуб. Они отлично выступали перед приостановкой АПЛ.
Отметим, ранее стало известно, что в услугах Санчеса заинтересован «Вест Хэм».