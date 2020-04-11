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Креспо: «Роналдо феномен, а Месси и Роналду толкают друг друга вперед»

сегодня, 08:46

Экс-нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался о бывшем форварде сборной Бразилии Роналдо, а также рассказал в чем его главное отличие от Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Для людей моего поколения Роналдо был феноменом.

Криштиану Роналду и Лионелю Месси повезло играть в одно время и толкать друг друга вперед, но для Роналдо все было иначе. В то время, вероятно, не было такого большого стимула, который заставляет Криштиану и Лионеля прогрессировать.

Нет сомнений, что Криштиану Роналду продемонстрировал невероятное долголетие, но то, как бразилец забивал голы и убегал от соперников, выводит его на недостижимый уровень.

Ранее Креспо высказался о будущем нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинесе.

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Все комментарии
Lazurny
Lazurny
сегодня в 09:17
Мячик налево, мячик направо (золотой).
cevin cigan
cevin cigan ответил рус фан
сегодня в 09:09
Понравилось - Но то, как бразилец забивал голы и убегал от соперников с мячом, выводит его на недостижимый уровень.
Опять колхозник переводил...........
рус фан
рус фан
сегодня в 09:01
Понравилось - Но то, как бразилец забивал голы и убегал от соперников с мячом, выводит его на недостижимый уровень.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 08:53
Возможно и так, конкуренция всегда ведет к прогрессу.
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