ГлавнаяНовости

Игало: «За Осимхеном будущее, он добьется больших успехов в футболе»

сегодня, 09:38

Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало в беседе с Elegbete TV заявил, что его партнер по сборной Нигерии, нападающий «Лилля» Виктор Осимхен добьется больших успехов в футболе.

Я общаюсь с Осимхеном, он очень хороший парень, молодой, он хороший парень. Мы разговариваем. Общение не происходит каждый день, но почти каждый раз я даю ему советы. Он – будущее нигерийского футбола. За ним будущее, он добьется больших успехов в футболе. Я всегда советую ему сохранять спокойствие, продолжать напряженно трудиться, и, знаете ли, парень будет знаменитостью.  

Напомним, ранее сообщалось, что Осимхен может перейти в МЮ.

Все новости
Элканн: «Все в Италии стали подражать „Ювентусу“»
Сегодня, 13:27 Комментарии1
Роналду поблагодарил всех за участие в челлендже
Сегодня, 13:08 ВидеоКомментарии2
Беннасер: «Я не могу дождаться, чтобы забить на „Сан-Сиро“»
Сегодня, 13:00 Комментарии3
Дзофф ответил, считает ли он Буффона своим наследником
Сегодня, 12:30 Комментарии7
Президент «Кальяри»: «Глобальный доход упадет из-за коронавируса»
Сегодня, 12:23 Комментарии2
Дзанетти рассказал о будущем Лаутаро в «Интере»
Сегодня, 12:07 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:23
посмотрим в будущем))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:39
До суперзвезды ему ещё далеко.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100