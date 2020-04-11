Игало: «За Осимхеном будущее, он добьется больших успехов в футболе»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало в беседе с Elegbete TV заявил, что его партнер по сборной Нигерии, нападающий «Лилля» Виктор Осимхен добьется больших успехов в футболе.
Я общаюсь с Осимхеном, он очень хороший парень, молодой, он хороший парень. Мы разговариваем. Общение не происходит каждый день, но почти каждый раз я даю ему советы. Он – будущее нигерийского футбола. За ним будущее, он добьется больших успехов в футболе. Я всегда советую ему сохранять спокойствие, продолжать напряженно трудиться, и, знаете ли, парень будет знаменитостью.
Напомним, ранее сообщалось, что Осимхен может перейти в МЮ.