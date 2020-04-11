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«Челси» нацелился на подписание защитника «Лилля»

сегодня, 11:24

Лондонский «Челси» оптимистично настроен по поводу перехода 22-летнего защитника «Лилля» Габриэля.

Габриэль зарекомендовал себя, как агрессивный, безошибочный и физический сильный защитник. В то же время, игрок умеет хорошо обращаться с мячом. Одним из важных факторов является то, что Габриэль является левоногим центральным защитником, а это именно то что ищет тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард. Ожидается, что «синим» придется выложить за бразильского центрбэка не менее 30 миллионов фунтов, а сами клубы уже находятся на продвинутой стадии переговоров.

Тем не менее, Лилль надеется, что им удастся повысить цену за игрока, ведь в услугах Габриэля также заинтересован ряд других английских клубов, среди которых «Эвертон» и «Арсенал».

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Все комментарии
Karabal
Karabal
сегодня в 11:32
Туда-сюда снуют, не уследишь.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:29
что то они раскидываются по целям) или это деза для настоящего удара туда где ни кто не ждёт)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:27
Защитника надо подписывать.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 11:25
цель поставлена, надо выполнять
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