«Челси» нацелился на подписание защитника «Лилля»

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сегодня, 11:24

Лондонский «Челси» оптимистично настроен по поводу перехода 22-летнего защитника «Лилля» Габриэля.

Габриэль зарекомендовал себя, как агрессивный, безошибочный и физический сильный защитник. В то же время, игрок умеет хорошо обращаться с мячом. Одним из важных факторов является то, что Габриэль является левоногим центральным защитником, а это именно то что ищет тренер «Челси» . Ожидается, что «синим» придется выложить за бразильского центрбэка не менее 30 миллионов фунтов, а сами клубы уже находятся на продвинутой стадии переговоров.

Тем не менее, Лилль надеется, что им удастся повысить цену за игрока, ведь в услугах Габриэля также заинтересован ряд других английских клубов, среди которых «Эвертон» и «Арсенал».