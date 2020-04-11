Агент Лаутаро Мартинеса рассказал, какие клубы заинтересованы в форварде

Агент нападающего «Интера» Бето Яке рассказал, какие клубы интересуются игроком, а также прокомментировал слухи об интересе со стороны каталонской «Барселоны».

Кто бы не хотел играть вместе с Месси? Обсуждая их совместные матчи в сборной, Лаутаро говорил, что реализовал мечту – в таком молодом возрасте играть за Аргентину вместе с Месси.

Тем не менее он не часто поднимает эту тему, он сдержанный парень. Если его спросить, где он хочет играть, он ничего не скажет, не потеряет голову из-за больших клубов, которые хотят его подписать. На сегодняшний день никакой официальной информации нет.

В прессе постоянно появляются слухи, мне звонят из Мадрида, из Барселоны, из Англии, потому что говорят, что им интересуется «Реал», интересуется «Барселона», интересуется «Челси», но я совру, если скажу, что ведется какая-то работа.