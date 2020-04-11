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«Челси» заинтересован в трансфере Таргетта

сегодня, 10:50

«Челси» заинтересован в приобретении защитника «Астон Виллы» Мэтта Таргетта в предстоящее трансферное окно. В лондонском клубе уже обсуждали возможность подписания контракта с игроком. Если «Астон Вилла» вылетит из АПЛ по итогам сезона, Таргетт, вероятно, сменит команду, сообщает источник со ссылкой на 90min.

Помимо этого, появилась информация о намерении «Челси» арендовать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, играющего за «Баварию» на правах аренды. Сообщалось, что «синие» ведут переговоры с каталонцами по этому вопросу.

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dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:54
Мингс там поярче игрок.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:57
Одним движением Челси выбьет Астон Виллу в Чампионшип.
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