«Челси» заинтересован в трансфере Таргетта

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сегодня, 10:50

«Челси» заинтересован в приобретении защитника «Астон Виллы» в предстоящее трансферное окно. В лондонском клубе уже обсуждали возможность подписания контракта с игроком. Если «Астон Вилла» вылетит из АПЛ по итогам сезона, Таргетт, вероятно, сменит команду, сообщает источник со ссылкой на 90min.

Помимо этого, появилась информация о намерении «Челси» арендовать полузащитника «Барселоны» , играющего за «Баварию» на правах аренды. Сообщалось, что «синие» ведут переговоры с каталонцами по этому вопросу.