Де Росси: «Я хочу возглавить „Рому“, но я должен стать хорошим тренером»

Легенда «Ромы» заявил, что хочет, чтобы его пригласили в Рому в качестве главного тренера из-за того, что он станет хорошим тренером, а не за былые заслуги в футболке римского клуба.

Я больше не старый футболист, я становлюсь молодым тренером. Конечно, я хотел бы возглавить Рому, но сначала я должен стать хорошим тренером. Я хочу приносить пользу клубу, а не занимать должность, пользуясь тем, что меня считают одним из символов команды.

Было бы неплохо поработать в Роме подольше, но я прекрасно отдаю себе отчет в том, что никто не способен тренировать «джаллоросси» так же долго, как я играл за эту команду.