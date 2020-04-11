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Де Росси: «Я хочу возглавить „Рому“, но я должен стать хорошим тренером»

сегодня, 16:20

Легенда «Ромы» Даниэле Де Росси заявил, что хочет, чтобы его пригласили в Рому в качестве главного тренера из-за того, что он станет хорошим тренером, а не за былые заслуги в футболке римского клуба.

Я больше не старый футболист, я становлюсь молодым тренером. Конечно, я хотел бы возглавить Рому, но сначала я должен стать хорошим тренером. Я хочу приносить пользу клубу, а не занимать должность, пользуясь тем, что меня считают одним из символов команды. 

Было бы неплохо поработать в Роме подольше, но я прекрасно отдаю себе отчет в том, что никто не способен тренировать «джаллоросси» так же долго, как я играл за эту команду.

Ранее Де Росси назвал «Бока Хуниорс» уникальным клубом.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответил Lazurny
сегодня в 16:55
Стать хорошим тренером также сложно, как и хорошим игроком.
думаю сложнее в разы!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:54
успехов! желаю что бы всё получилось!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:34
Желание есть нет возможности.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 16:21
Стать хорошим тренером также сложно, как и хорошим игроком.
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