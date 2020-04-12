Фарфан: «Мои слова о зарплате неправильно истолковали»

Нападающий «Локомотива» объяснил своё высказывание о снижении зарплат футболистов команды.

К сожалению, фраза, которую я произнёс в эфире со своим другом Роберто Газасолой, была неправильно истолкована.

Среди множества шуток была одна, которая касалась того, что я не согласен с понижением зарплаты. Этот момент был согласован всеми игроками клуба, в том числе мной, за несколько дней до этого эфира. Ещё раз хочу подчеркнуть, что это была шутка! Я разделяю шаг, на который пошли все мои товарищи по клубу. В трудные времена нужно быть вместе, поэтому я поддерживаю свой клуб сильнее, чем когда-либо.