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Фарфан: «Мои слова о зарплате неправильно истолковали»

сегодня, 08:23

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан объяснил своё высказывание о снижении зарплат футболистов команды.

К сожалению, фраза, которую я произнёс в эфире со своим другом Роберто Газасолой, была неправильно истолкована.

Среди множества шуток была одна, которая касалась того, что я не согласен с понижением зарплаты. Этот момент был согласован всеми игроками клуба, в том числе мной, за несколько дней до этого эфира. Ещё раз хочу подчеркнуть, что это была шутка! Я разделяю шаг, на который пошли все мои товарищи по клубу. В трудные времена нужно быть вместе, поэтому я поддерживаю свой клуб сильнее, чем когда-либо.

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Все комментарии
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 09:27
заднюю включил.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:21, ред.
Красиво отмазался.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:02
Шутник
VIPded
VIPded
сегодня в 09:01
Позднее раскаяние
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:45
Ляпнешь неподумавши, потом заднюю приходится включать...
edubokom
edubokom
сегодня в 08:36
Журналюгам только дай повод. Сейчас публичным людям лучше помалкивать. А лучше в маске ходить
Бутсы
Бутсы
сегодня в 08:32
Брешешь, собака сутулая.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:31
ко всему ещё и трус)))))))
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