1586690018

сегодня, 14:13

Сегодня стартовал чемпионат Тайваня, несмотря на всемирную эпидемию коронавируса.

В первом туре чемпионата было сыграно 4 матча, общее количество забитых мячей — 18. Примечательно, что всего в розыгрыше участвует 8 команд, таким образом, за один день был сыгран целый тур.

Помимо Тайваня, в футбол сейчас играют в Таджикистане, Беларуси, Никарагуа и Бурунди.