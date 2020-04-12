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Стартовал чемпионат Тайваня, несмотря на всемирную эпидемию

сегодня, 14:13

Сегодня стартовал чемпионат Тайваня, несмотря на всемирную эпидемию коронавируса. 

В первом туре чемпионата было сыграно 4 матча, общее количество забитых мячей — 18. Примечательно, что всего в розыгрыше участвует 8 команд, таким образом, за один день был сыгран целый тур. 

Помимо Тайваня, в футбол сейчас играют в Таджикистане, Беларуси, Никарагуа и Бурунди.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил mihaluch
сегодня в 16:22
В Китае уже всё закончилось?
Вроде как и закончилось, а потом опять на карантин закрыли...
Eddja
Eddja
сегодня в 15:29
Тайванцам виднее когда играть.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:26
Красавцы
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:08
В Китае уже всё закончилось?
Footbolista
Footbolista ответил Аpбитр
сегодня в 15:04
Ок, забудем :) Просто Вы видите только тех, кто в бане или на ЖК. А кто вышел из бана они вычеркиваются из списка.
Ок...об этом правиле не знал...
Аpбитр
Аpбитр ответил Footbolista
сегодня в 15:04
Да, слегка ошибся...поэтому и удалил свои комменты...но в списке банов его все равно не вижу.. свою желтую карточку за "беседу" с ним вижу, а его бана нет...
Ок, забудем :)
Просто Вы видите только тех, кто в бане или на ЖК. А кто вышел из бана они вычеркиваются из списка.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:58
Оптимисты или самоубийцы? Это мы совсем скоро узнаем! Надеюсь, что в Тайланде это все было сделано вполне осознанно.
Footbolista
Footbolista ответил Аpбитр
сегодня в 14:58, ред.
Давайте так, если Вы не правы, Вы гордо принимаете бан на 7 суток. Вы определитесь, это было вчера? (11.04.20). или это было 10.04.20 Даю Вам подсказку, Ваша жалоба есть под этим хештегом чуть ниже от 10. 17:34. И посмотрите в профиле у ildar_3871, время последнего сообщения от 10го числа и первое от 11го.
Да, слегка ошибся...поэтому и удалил свои комменты...но в списке банов его все равно не вижу.. свою желтую карточку за "беседу" с ним вижу, а его бана нет...
Аpбитр
Аpбитр ответил Footbolista
сегодня в 14:55, ред.
Давайте так, если Вы не правы, Вы гордо принимаете бан на 7 суток.
Вы определитесь, это было вчера? (11.04.20). или это было 10.04.20
Даю Вам подсказку, Ваша жалоба есть под этим хештегом чуть ниже от 10. 17:34.
И посмотрите в профиле у ildar_3871, время последнего сообщения от 10го числа и первое от 11го.
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 14:50
мы тоже во вдоре играем, пора уже создать свою лигу
shlomo
shlomo
сегодня в 14:42
Страх и боязнь намного страшнее вируса.....МОЛОДЦЫ!!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:39
Молодцы, хрен положили на вирус.
drug01
drug01 ответил Footbolista
сегодня в 14:39
Это у них все по правилам.....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:37
Матч ТВ должен срочно закупить права на показ, как и чемпионат Никарагуа!
drug01
drug01
сегодня в 14:37
Вот что значит деньги дороже здоровья!!!! Люди .........
Аpбитр
Аpбитр ответил Footbolista
сегодня в 14:32
Перестаньте вносить дезинформацию.
Данный товарищ, был забанен на сутки и никто ему бан не снимал.
VIPded
VIPded
сегодня в 14:30
Прям глаза разбегаются, за кого поглорить...)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:23
может повеселее белорусского? ставки будут?
ОПС
ОПС
сегодня в 14:23
Хорошая результативность. Аж 4,5 мяча за матч. Здорово.
Ekkimukk
Ekkimukk ответил Leha-ha50
сегодня в 14:23
Может быть все же первый тур???
Подкорректировали, спасибо.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:19
Что по этому поводу думает госпожа Канделака ??? Тайвань мы еще не видели.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:17
Может быть все же первый тур???
Не спартак
Не спартак
сегодня в 14:13
Хорошее дело, не боятся.
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