Сегодня стартовал чемпионат Тайваня, несмотря на всемирную эпидемию коронавируса.
В первом туре чемпионата было сыграно 4 матча, общее количество забитых мячей — 18. Примечательно, что всего в розыгрыше участвует 8 команд, таким образом, за один день был сыгран целый тур.
Помимо Тайваня, в футбол сейчас играют в Таджикистане, Беларуси, Никарагуа и Бурунди.
Просто Вы видите только тех, кто в бане или на ЖК. А кто вышел из бана они вычеркиваются из списка.
Просто Вы видите только тех, кто в бане или на ЖК. А кто вышел из бана они вычеркиваются из списка.
Вы определитесь, это было вчера? (11.04.20). или это было 10.04.20
Даю Вам подсказку, Ваша жалоба есть под этим хештегом чуть ниже от 10. 17:34.
И посмотрите в профиле у ildar_3871, время последнего сообщения от 10го числа и первое от 11го.
Вы определитесь, это было вчера? (11.04.20). или это было 10.04.20
Даю Вам подсказку, Ваша жалоба есть под этим хештегом чуть ниже от 10. 17:34.
И посмотрите в профиле у ildar_3871, время последнего сообщения от 10го числа и первое от 11го.
Данный товарищ, был забанен на сутки и никто ему бан не снимал.
Данный товарищ, был забанен на сутки и никто ему бан не снимал.