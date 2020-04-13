«Реал» не собирается расставаться с Йовичем

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сегодня, 08:28

По информации As, «Реал» не намерен выставлять на трансфер нападающего .

Напомним, что из-за невзрачной игры и недавнего нарушения карантина в СМИ появились слухи о скором расставании «Реала» с 22-летним сербским игроком. Однако As со ссылкой на источник в мадридском клубе сообщает, что в клубе рассчитывают на Луку и понимают, что футболисту нужно больше времени на адаптацию в команде и стране.

Также в «Реале» не винят футболиста в нарушении карантина, так как он информировал клуб о каждом своем шаге.