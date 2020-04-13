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«Реал» не собирается расставаться с Йовичем

сегодня, 08:28

По информации As, «Реал» не намерен выставлять на трансфер нападающего Луку Йовича.

Напомним, что из-за невзрачной игры и недавнего нарушения карантина в СМИ появились слухи о скором расставании «Реала» с 22-летним сербским игроком. Однако As со ссылкой на источник в мадридском клубе сообщает, что в клубе рассчитывают на Луку и понимают, что футболисту нужно больше времени на адаптацию в команде и стране. 

Также в «Реале» не винят футболиста в нарушении карантина, так как он информировал клуб о каждом своем шаге.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 09:34
Устроили ромашку:любишь не любишь. ...уходишь не уходишь. ...эпопея с Бейлом продолжается...с Йовичем начинается. ...тьфу противные....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:26
Если за дорого, можно и продать.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:01
А смысл отдавать Йовича? За него много не дадут(если вообще что нибудь дадут).Как только цена подрастёт,то Йовича сбагрят сразу же.
beefs
beefs
сегодня в 08:42
если устраивает его игра зачем продавать..
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:41
Врядли в сложившейся ситуации будет какой то трансфер.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:40
думаю осенью всё узнаем)))
shlomo
shlomo
сегодня в 08:30
Не поймешь пока, что будет
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:29
БЛижайшее ТО покажет кто и куда!!!
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