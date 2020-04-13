Нобоа: «Россия для меня как второй дом»

Полузащитник «Сочи» рассказал о России, где он выступает на протяжении 13 лет.

Играю в России почти 13 лет, а такое чувство, что вчера был только мой первый день. Мне нравится в России. Сначала, конечно, было тяжело: другая страна, холодно, все говорят на другом языке, новая культура — даже едят по-другому. Но я адаптировался ко всему. Для меня самым главным был декабрьский отпуск, когда можно улетать домой, провести время с семьей. Со временем я привык. И отношусь к зарубежной карьере позитивно. Россия для меня как второй дом.

Пока даже не думал о том, чем буду заниматься после окончания карьеры, хотя многие меня спрашивали. Пока я играю в футбол. Когда я закончу карьеру, буду думать о том, чем я хочу заниматься. Пока могу сказать, что не хочу быть тренером. Возможно, мое мнение поменяется. Есть много вариантов, о которых можно подумать, но не сейчас. Потом — посмотрим.