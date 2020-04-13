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Нобоа: «Россия для меня как второй дом»

вчера, 23:22

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о России, где он выступает на протяжении 13 лет.

Играю в России почти 13 лет, а такое чувство, что вчера был только мой первый день. Мне нравится в России. Сначала, конечно, было тяжело: другая страна, холодно, все говорят на другом языке, новая культура — даже едят по-другому. Но я адаптировался ко всему. Для меня самым главным был декабрьский отпуск, когда можно улетать домой, провести время с семьей. Со временем я привык. И отношусь к зарубежной карьере позитивно. Россия для меня как второй дом.

Пока даже не думал о том, чем буду заниматься после окончания карьеры, хотя многие меня спрашивали. Пока я играю в футбол. Когда я закончу карьеру, буду думать о том, чем я хочу заниматься. Пока могу сказать, что не хочу быть тренером. Возможно, мое мнение поменяется. Есть много вариантов, о которых можно подумать, но не сейчас. Потом — посмотрим.

Ранее Азмун и Кокорин поздравили Нобоа с 35-летием.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 00:02
Респект Нобоа! Хочется верить в искренности его слов.
Трубадур
Трубадур
вчера в 23:24
Так и дети здесь родились.
drug01
drug01
вчера в 23:24
это так точно
Karabal
Karabal
вчера в 23:23
Посмотрим, что получится, это хорошо.
beefs
beefs
вчера в 23:23
пора подавать на гражданство
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