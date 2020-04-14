«Барселона» подаст в суд на бывшего вице-президента за клевету

«Барселона» на официальном сайте клуба объявила о решении подать иск на бывшего вице-президента «сине-гранатовых» Эмили Русо.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что 6 членов совета директоров клуба, среди которых был и Русо, подали в отставку. Позже бывший вице-президент «Барселоны» заявил о финансовых нарушениях среди руководства клуба.

Столкнувшись с серьёзными и необоснованными обвинениями, выдвинутыми в интервью СМИ Эмили Русо, бывшим вице-президентом клуба, совет директоров категорически отрицает совершение любых действий, которые могут быть квалифицированы как коррупционные, и намерен подать в суд.

«Барселона» не будет терпеть обвинения, которые наносят серьёзный ущерб имиджу клуба. Дело, которое будет возбуждено, призвано защитить честь клуба и его работников.