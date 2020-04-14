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«Барселона» подаст в суд на бывшего вице-президента за клевету

сегодня, 06:55

«Барселона» на официальном сайте клуба объявила о решении подать иск на бывшего вице-президента «сине-гранатовых» Эмили Русо.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что 6 членов совета директоров клуба, среди которых был и Русо, подали в отставку. Позже бывший вице-президент «Барселоны» заявил о финансовых нарушениях среди руководства клуба.

Столкнувшись с серьёзными и необоснованными обвинениями, выдвинутыми в интервью СМИ Эмили Русо, бывшим вице-президентом клуба, совет директоров категорически отрицает совершение любых действий, которые могут быть квалифицированы как коррупционные, и намерен подать в суд.

«Барселона» не будет терпеть обвинения, которые наносят серьёзный ущерб имиджу клуба. Дело, которое будет возбуждено, призвано защитить честь клуба и его работников. 

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beefs
beefs
сегодня в 08:28
мышиная возня началась
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:22
жаль барсу. передряги на пользу не идут ! нужна клубу новая кровь и полное избавление от внутренней заразы!)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:15
Всем известно, что Барселона коррупционный клуб.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:36
Дыма без огня не бывает,кто прав кто виноват трудно сказать.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:35
Получается, при нём было всё тип-топ, а стоило ему уйти и началось? Засудить его по самые помидоры!!!
Youngberg
Youngberg
сегодня в 07:17
не всё так гладко в датском королевстве
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:14
Разберутся. Что то в последнее время бывшие футболисты, работники клубов, директора, президенты, после ухода начинают лить грязь на бывшее место работы. Прям мода какая то пошла.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:07
Нужно отстаивать доброе имя в суде.
Конечно, если лно действительно доброе...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:59
Барса обиделась, бывает...
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