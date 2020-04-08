Как Федор Михайлович с Дмитрием Дмитриевичем ссорились

1586358009

сегодня, 18:00

О шумном шуршании шифера на карантине – на «Соккер.ру».

Смолов одурел от многочасового общения с игровой консолью в Виго и рванул через Минск в Москву. Поскольку в мире спорта нет веселых тем, то про марш-бросок написали даже ведущие британские издания. На безрыбье и Федор Михайлович — лосось.

По версии англичан, Смолов рванул не к родителям, с которыми давно не живет и привык общаться на расстоянии, а к девушке. У Марии через неделю день рождения. Настоящая любовь, надеюсь, не по сценарию Тарантино.

Вы могли знать дедушку подруги Смолова – Бориса Ельцина, а про Марию Юмашеву все услышали как раз из-за якобы романтических отношений с Федором. Девочке 17 лет, что породило массу шуток понятного направления, но есть тема важнее.

У россиян едет крыша на вынужденных «каникулах». Даже околофутбол доказывает. Например, Селюк отреагировал на прибытие Смолова злее обычного, допустив, что форвард может заразить всю семью Ельцина. И якобы «Сельта» откажется от Смолова. Не стоит выдумывать, испанцев отпугнет не отъезд, а стоимость трансфера.

Но тут показательнее, что не стерпел сам форвард, на чьей странице Инстаграм осталось 4 поста. Достоевский догнал Федора Михайловича? Смолов назвал агента Селюка «чувак» и подкрепил ответ фотографией Дмитрия Дмитриевича в кремово-белом пальто. Ответ в стиле Дзюбы какой-то. Кстати, у Артема взаперти тоже едет крыша, ведь решил схлестнуться с Уткиным.

Как знаем по перестрелке мемами со Слуцким, Дзюба шутит плоско, о внешности и личной жизни. Заявление, что агенты спонсируют Уткина, а тот пишет на заказ, не осталось без ответа. Василий Вячеславович прочитал, как с немытыми ногами влезают в его одиночество, и послал Артема Сергеевича по маршруту из трех букв. Можно согласиться, что заход Дзюбы – так себе, но и ответ не сработал.

Уткин откопал фантазии Артема, где тот мечтает побыть один день известной актрисой, вроде Дженнифер Энистон, или шальной императрицей — Екатериной II, и обозвал размышления Артема первым каминг-аутом в российском футболе. Странно, что Селюк не назвал Смолова героем «Лолиты» Набокова.

Но откуда весь трэш-ток полез? Явно от закрытости сосуда. Почти все в России взаперти. Без привычных социальных связей едет крыша. Это не допущение, а итоги социологических опросов. У 56 % россиян есть чувство тревоги, хотя не так давно показатель был меньше 40 %. Очень быстрый рост и вряд ли остановился. Об этом важно знать.

С учетом, что Россия на третьем месте в мире по количеству того, что запрещал упоминать Роскомнадзор, а опережают ее только Гайана и Лесото, то давно нужно реагировать, ведь людям стало психологически плохо. Многие, как Дзюба с Уткиным, или Селюк со Смоловым, выпустили пар и пошли дальше. Но так повезло далеко не всем.

Чтобы хорошо спать, лучше не знать всемирный прирост статистики по детскому сексуальному трафику, домашнему насилию и Роскомнадзору. Этот разговор важен, ведь дошло до того, что врач «Реймса», что вызвался волонтером в борьбе с пандемией, не выдержал психологически, когда заболел и заразил жену, поэтому совершил самоубийство.

Профессиональный медик не справился, важно замечать состояние других. Понятно, что наши герои просто хулиганят. Смолову просто наскучило в Испании, но не стоит недооценивать неспособность к одиночеству людей, что привыкли к общению. Например, в «Севилье» рассказывали, что Коноплянка едва с балкона не сиганул – адаптация в чужих краях не у всех легко проходит.

Федор Михайлович обжился в «Сельте», но не в четырех стенах. Мог рвануть в Москву не только из-за нехватки девичьего тепла, но и потому, что в одиночной камере апартаментов сложно. Для Уткина и Селюка, поскольку давно эпатируют, ничем не рискуя, язвительные перепалки – норма, впрочем, как и для Дзюбы. Но тональность изменилась.

Даже Смолов огрызнулся, хотя обычно в лишние конфликты умно не влезал. Например, Лопыреву за высказывания в стиле «Федор – тряпка», публично не обзывал. Достойно с точки зрения человека, который себя уважает и личное хранит. Но согласитесь, что заход про заражение Смоловым семьи царя Бориса коронавирусом со стороны Селюка – явный перебор.

Как и несмешные шутки про каминг-аут Дзюбы от Уткина. Артем порой вел себя на букву «г», но и жена, и бывшая любовница подтвердят предпочтения. Тут как с приездом Смолова. Значит, легионерам ЦСКА или «Спартака» можно уехать, а Федору нельзя въехать? Значит, Россия общими самолетами тащит домой спортсменов, застрявших за рубежом, а Смолов заразит всю Москву?

Не спрашивайте, почему граница не для всех на замке – так будет всегда, нападающий при потребности найдет путь в Виго уже 15 апреля. У него был чартер и найдется новый. Пока посидит в Москве на карантине и с Машей пообщается. Также найдет доступ к лучшим тестам. Федор Михайлович проверится два-три раза, прежде чем его допустят к царевне или ее семье.

А если еще и «Сельта» была в курсе возвращения – к Смолову нет вопросов. Хотеть домой во время апокалипсиса политических, экономических, медицинских и транспортных систем нормально. Мир уже изменился, а люди не могли успеть приспособиться. Социальные связи поменяются, осознание этого неизбежно приведет к тревогам или неадекватному поведению.

Жена Семака предложила вернуть монархию, и такого шуршания шифера наслушаемся, весеннее обострение будет заметным. Все упомянутые лишний раз напоминают каждому, что не все стойкие и спокойные. Надеюсь, именно у вас почти полный порядок с работой, личной жизнью, здоровьем, чувствуете, что иммунитет сильнее, чем у премьер-министра Великобритании.

Тогда не нужно волноваться так, как людям в группе риска. Но они рядом, через стену или забор. Рядом также закрыли социопатов, что срывались раньше на подчиненных и коллегах. Теперь такие люди в четырех стенах со своими семьями и демонами. Это большое испытание для психики, сюжеты для будущих Бергмана и Хичкока.

В новых условиях нужно интересоваться состоянием близких и знакомых. А на вопрос о самочувствии выбивать развернутый и честный ответ. Замечайте друг друга, берегите, ведь большинство не привыкло к социальной изоляции. А футбольные болельщики разочарованы, что матчей нет от слова совсем и так долго.

Одна из социальных функций футбола – позволяет выпускать пар. От рутины шли в игру. А теперь почти всего, где могли разрядиться, лишены. Кассель как-то устал от Белуччи, физическая любовь тоже не спасет мир. Да, люди, что работают дома, почти не увидели разницу. Но такие персоны в подавляющем меньшинстве. Минимум каждому второму уже жутко некомфортно, а на дворе всего 8 апреля.

Что делать? Ганчаренко ловит дзен, готовя драники – многие спасаются кулинарией. Кто-то занялся фитнесом – и голову разгружает, и настроение умеренные нагрузки поднимают. Чтение, просмотр фильмов и музыка лишними не будут. Учить иностранный язык – правильное решение. Есть способы увлечься и отвлечься, пока ждем возвращение одной из радостей жизни – большого футбола.

Многие справляются, многие молодцы. Но не стоит думать, что вынужденный эксперимент безопасен для всех. И хорошо еще, что Уткин и Дзюба, Селюк и Смолов не могут сцепиться физически. Впрочем, в наше время бойцовский клуб, особенно в формате «Пушек Акимбо» — смертельной королевской битвы с применением оружия, был бы очень рейтинговым шоу.

На кого бы вы поставили? Думаю, Смолов с опытом «CS» имел шансы дожить до свадьбы. Но пусть физические конфликты останутся для кино и комиксов, а люди постепенно дойдут до точки принятия. Важно понимать, что не всем так просто, как счастливчикам с железными нервами. И одна из задач – присматривать за теми, кому «каникулы» добавили проблем.