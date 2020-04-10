Бывший вице-президент «Барселоны»: «Кто-то ворует из клубной кассы»

Бывший вице-президент каталонского клуба Эмили Русо раскритиковал работу руководства «Барселоны».
На мой взгляд, кто-то ворует из клубной кассы. Компании I3 Ventures заплатили миллион евро, хотя рыночная стоимость таких услуг – 100 тысяч.
Кто это? Естественно, кто-то из руководства. Я не знаю, кто именно, но подозрения имеются…
Ранее шесть директоров «Барселоны» подали в отставку, среди них и сам Русо.
Вот кстати и крыса которая сдала Бартомеу)), вот кто сдал опозиции данные о ботах.
Выходит опозиция подкупила его... Знаете, с такими методами, не удивлюсь если тот кто сядет в кресло Бартомеу будет ничем не лучше его ;) А Русо наверно опять возвратиться в клуб... Вот так дела и делаются...
Вот кстати и крыса которая сдала Бартомеу)), вот кто сдал опозиции данные о ботах.
Выходит опозиция подкупила его... Знаете, с такими методами, не удивлюсь если тот кто сядет в кресло Бартомеу будет ничем не лучше его ;) А Русо наверно опять возвратиться в клуб... Вот так дела и делаются...