Бывший вице-президент «Барселоны»: «Кто-то ворует из клубной кассы»

Бывший вице-президент каталонского клуба Эмили Русо раскритиковал работу руководства «Барселоны».

На мой взгляд, кто-то ворует из клубной кассы. Компании I3 Ventures заплатили миллион евро, хотя рыночная стоимость таких услуг – 100 тысяч.

Кто это? Естественно, кто-то из руководства. Я не знаю, кто именно, но подозрения имеются…