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Бывший вице-президент «Барселоны»: «Кто-то ворует из клубной кассы»

сегодня, 16:20

Бывший вице-президент каталонского клуба Эмили Русо раскритиковал работу руководства «Барселоны».

На мой взгляд, кто-то ворует из клубной кассы. Компании I3 Ventures заплатили миллион евро, хотя рыночная стоимость таких услуг – 100 тысяч.

Кто это? Естественно, кто-то из руководства. Я не знаю, кто именно, но подозрения имеются…

Ранее шесть директоров «Барселоны» подали в отставку, среди них и сам Русо.

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Artuom
Artuom
сегодня в 17:49, ред.
2 раз намёк от Русо... якобы я не знаю кто и что именно, но по инфе не трудно догадаться о ком он)))

Вот кстати и крыса которая сдала Бартомеу)), вот кто сдал опозиции данные о ботах.

Выходит опозиция подкупила его... Знаете, с такими методами, не удивлюсь если тот кто сядет в кресло Бартомеу будет ничем не лучше его ;) А Русо наверно опять возвратиться в клуб... Вот так дела и делаются...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:17
Всем понятно, что это гном.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:50
это полтергейст))) как всегда живущий в кассе)))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:47
Все знают,что Бартомеу и он сам знает.тут дажа доказывать не надо.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 16:28
Нужно Меську проверить.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:21, ред.
Воры!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:21
Юристы есть пусть разбираются
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