Убийство в «Восточном экспрессе». Московский вариант

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сегодня, 09:54

«Соккер.ру» разбирает детективную историю, которой нужна правильная развязка.

Геркулес Пуаро не нужен, чтобы раскрыть дело. Еще до колонки Сёмина в издании «Спорт-Экспресс», которую лучше не читать, если хотите сохранить добрые, светлые и нежные чувства к чемпионскому прошлому Юрия Павловича, было понятно – отказ футболистов «Локомотива» от снижения окладов связан с внутренним конфликтом.

Коммуникационный провал менеджмента. Кикнадзе не проявил уважения на переговорах, а игроки встали в позу до отмашки реального начальства. Раньше босс уходил от прямого ответа на вопрос о недовольстве тренера. Василий Александрович заявлял, что он не за Юрия Павловича, не за себя, не за совет директоров, а за клуб. Но последние дни показали, что пафос на пустом месте.

Сёмин – за себя, футболисты – за деньги, а Кикнадзе – за власть и против тренера-ветерана. Нет одной колеи, есть очередной скандал. Мелочно получилось, ведь и само сокращение для футболистов – ничто, тем более что деньги позже могут компенсировать. Это больше символический жест. Точно показуха, ведь спонсор «Локомотива» не смог сразу внятно артикулировать, куда пойдут деньги.

Если, например, на поддержку персонала клуба или врачам с больницами – это круто. А если государственной корпорации с оборотом в 2 с копейками триллиона вернут пару миллионов, то в чем суть? Тут неправ и Кикнадзе, и Сёмин, ведь тренер выступил с заявлением старенького миллионера – с полным непониманием ситуации в стране и заходами в стиле «футболисты из бедных семей, им нужно кормить бразильские деревни».

Теперь фанаты «Локомотива» поняли все необходимое об участниках конфликта. Мудрых там нет. Юрий Павлович такой же анархист в смысле подчинения менеджерам, как был сэр Алекс Фергюсон в эпоху, когда ему впервые навязали настоящее начальство в МЮ . То, что Сёмин выжил Геркуса и планировал убрать Кикнадзе – нет сомнений. То, что его оппонент тоже мечтает о новом тренере, а «Локомотив» ищет замену Сёмину, говорят давно.

Юрий Павлович прав в части, что чиновникам нужно отдавать оклады на благотворительность быстрее, чем футболистам, ведь для любого приличного политика жить на одну зарплату унизительно и противоестественно. Однако Сёмин увел от основной темы. Сам отказ сократить оклад с последующим соглашением клуба и футболистов (вернее, руководства РЖД и игроков) похож на спланированную провокацию.

Они были согласны на понижение – понимали, что большие дяди из РЖД сделают так, как повелит партия, но решили поломаться, чтобы унизить Кикнадзе. Но и Сёмин поспешил – его колонка с таким количеством фактических ошибок в сфере футбольных финансов, что руководство «Локомотива» может задать себе вопрос: а наш тренер понимает, что происходит? Его можно назвать ставкой на будущее?

Против Сёмина сработал статус. Подумал, что неприкасаемый. В футболе нельзя омолодить игрока или тренера, как сделал Скорсезе в «Ирландце» с Аль Пачино и Де Ниро, но даже в кино получилось жутковато – к компьютерной графике нужно привыкать. И где видны движения мистера Роберта в драках, там понятно – ему 76 лет. У Сёмина та же история. Победив Смородскую и Геркуса, проиграл в ЛЧ и слабо ударил Кикнадзе.



Например, Юрий Павлович заявил, что футболисты якобы отбивают зарплаты премиями УЕФА . Но Сёмин забыл посчитать, прежде чем утверждать. За три года в Европе подняли 47 миллионов, причем в первом случае – меньше шести. Клубный бюджет за это время – минимум 206 миллионов. В УЕФА заявляли, что 68-72 % от суммы – зарплаты, поэтому заработали футболисты для клуба в лучшем случае миллионов 70, а забрали в карманы в два раза больше.

При этом понятно, что конкретно Сёмин не рвач – у него невысокая зарплата для тренера его статуса, работает не строго ради денег. Но в финансах не разбирается. Надеюсь, что вместо наставника часть текста написал литературный дед Пушкина. Например, фраза, что «Ювентус» якобы отбил стоимость Роналду продажами футболок за месяц – полное фиаско. Доход от атрибутики в основном забирает фирма-производитель формы.

Юрий Павлович не разбирается в экономике футбола, но ее вроде как должен понимать Кикнадзе. Но босс подал в суд на Геркуса, отвлекая от собственных проколов. У «Локомотива» нет форварда, нет ясности по ряду контрактов, свежей крови на левом фланге обороны, сменщик Игнатьева справа не заиграл, по брату Алексею решение не приняли. Кикнадзе не справляется.

Впрочем, как и Сёмин. В письме тренера много глупостей, но фраза, что к футболисту нужно относиться с уважением всегда, независимо от ситуации, поскольку дарит людям эмоции – вершина. Уважение нужно заслужить. Юрий Павлович в этой серии войны с новым боссом его теряет. А Кикнадзе пока не заслужил уважения, поскольку в одном из самых монолитных клубов РПЛ бардак.

Ну, а футболисты должны заслужить уважение игрой, поведением и реакциями на действительность. Миллионеры из «Локомотива» благодаря тому, что повелись на призыв принять участие в чужой войне, уже потеряли столько в глазах умных фанатов, что отыграться смогут, только если достойно выступят в следующем сезоне в ЛЧ – а туда еще попасть надо напрямую, ведь квалификацию «железнодорожники» вряд ли пройдут.

Ужасно для клуба, что Кикнадзе и Сёмин отвлекаются от прямых обязанностей. Человек, собравший «Локомотив» скаутингом – Штоффельхаус, недавно заступился за Юрия Павловича, с которым вряд ли дружил, и упрекнул новое руководство – всех нужных игроков тренеру не подвезли, но к трансферам не подпускают. Кикнадзе хочет власти, но когда доходит до менеджмента, то результат видим.

В огромной Москве «Локомотив» непопулярен, а тут еще и денег на реконструкцию стадиона просят. Руководство РЖД , далекое от футбола, видит драку машинистов за власть внутри поезда. И зачем им такие работники? Кикнадзе и Сёмин в этом сезоне бездействием, спорными решениями и словами наиграли на прощание. Думаю, старики из совета директоров хотели поставить на проверенного бойца, но после колонки в газете понимают, что Сёмин оторван от реальности, как и его футболисты.

Тренер собрал крепкую команду – претендуют на второе место, но тут случай, когда к качеству и привлекательности футбола большие вопросы. Поскольку Сёмина и Кикнадзе больше интересует победа в личной войне, то пусть первый идет на заслуженный отдых, а второй занимается тем, что получается, то есть не футболом. И игроки не лучше себя ведут в сезоне. Вспомните, как Гильерме в «Спартак» уходил, тоже мерзкая история шантажа ради денег.

РЖД понимает, что их выставили в плохом свете – в клубе нет порядка. Возможно, пора сокращать финансирование, раз такое дело и футбол интересует команду в последнюю очередь? Будь у Сёмина свежие тактические идеи, а не ставка на пенальти и Крыховяка – логично выбросить из поезда одного Кикнадзе, найти нового толкового директора (Газизов из «Уфы» — хитрый, и жить по средствам умеет) и пригласить спортивного директора.

Но Юрий Павлович не молодеет, а вредность в нем жила всегда. Кикнадзе, наверное, заслужил такое к себе отношение со стороны футболистов – мальчики большие, им виднее изнутри, у кого корона сползла, однако непреодолимое желание Сёмина вернуть всю власть настораживает. Да, нынешний босс ошибается, но кто сказал, что тренер — гениальный селекционер? Юрию Павловичу ни один спортивный или генеральный директор не угодит, такой он человек.

Следовательно, раз оба руководителя весь сезон грызутся, то пора обновлять машинистов. Сёмин – нормальный тренер, и команду преемнику оставит крепкую. Но если этот наставник будет молодым и со свежими идеями – «Локомотив» станет опаснее. Впрочем, такой вариант увидим, если у РЖД дела будут идти хорошо и привычный бюджет клуба не урежут. Такое тоже возможно, поэтому Кикнадзе и Сёмин выбрали худший момент для публичной драки.

Футболисты согласились на сокращение, то есть вам показали спектакль для руководства, не более. Знали, что к ним придут большие дяди, но Кикнадзе послали. Показали отношение, а стоило засветить профессионализм и мудрость. «Локомотив» Сёмина ведь продемонстрировал естество в матчах против «Ювентуса» — даже когда работают на пределе, то ошибок у двух ворот многовато для идеального результата. Не исключено, что тренер выжал максимум, но слишком увлекся войной.

В этом сезоне менеджеры «Локомотива» убивали репутацию клуба – главная жертва в «Восточном экспрессе» из Москвы. Все поступили в ситуации неверно. А поскольку в РЖД прекрасно знают, чьими руками совершено преступление – Сёмина и Кикнадзе (второго можно уволить уже за то, что работает без спортивного директора, не разбираясь в футболе), то у них вся информация для принятия правильного решения.

Смена тренера – дело тонкое, когда Сёмин ушел, то без него лучше не стало. Но в 2020 году и Юрий Павлович не тот, что был раньше, и ситуация изменилась. Участники драки думали только о себе. Капитан Чорлука, говорят, в Хорватии загорает – человек, которого «Локомотив» давно сделал рублевым миллиардером. И остальные ветераны клуба с Сёминым включительно не сработали без шума и пыли. Два менеджера не справились с работой.

И поскольку для Юрия Павловича невозможно найти идеального начальника – всех презирает, то после письма, что нужно жалеть бедных миллионеров в дни мировой пандемии, его могут убрать. Акела промахнулся. Про политиков все верно сказал – почти по всему миру показали нулевую квалификацию, отсутствие воли и неумение управлять в кризис. Российским чинушам хорошо бы отдать часть напиленных рублей больницам и врачам, причем еще вчера.