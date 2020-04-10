«Барселона» категорически отрицает любые коррупционные действия

«Барселона» выступила с заявлением касательно претензий о коррупции в адрес клуба, опубликовав сообщение на своем официальном сайте.
Учитывая серьезные и необоснованные обвинения, выдвинутые Эмили Русо, бывшим вице-президентом клуба, в интервью средствам массовой информации, «Барселона» категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупция, поэтому оставляет за собой право регистрации неправомерных действий.
В этом смысле анализ служб мониторинга социальных сетей подвергается обширному независимому аудиту компании PriceWaterhouseCoopers.