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«Барселона» категорически отрицает любые коррупционные действия

сегодня, 16:22

«Барселона» выступила с заявлением касательно претензий о коррупции в адрес клуба, опубликовав сообщение на своем официальном сайте.

Учитывая серьезные и необоснованные обвинения, выдвинутые Эмили Русо, бывшим вице-президентом клуба, в интервью средствам массовой информации, «Барселона» категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупция, поэтому оставляет за собой право регистрации неправомерных действий.

В этом смысле анализ служб мониторинга социальных сетей подвергается обширному независимому аудиту компании PriceWaterhouseCoopers.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:51
интересно ,когда она их признавала?)))
волгодон 2
волгодон 2 ответил Рустам Овчинников
сегодня в 16:41
"Рустам Овчинников" не звучит словосочетание,нет тебе веры.
AgentART
AgentART
сегодня в 16:29
Да это логово коррупции и неуплаты налогов.
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 16:25
было бы удивительно, если бы она признала эти действия
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 16:25
Сеньор Бартомеу от лица Барселоны выражает решительный протест!
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