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Бен Дэвис: «Для меня Моуриньо великолепен»

сегодня, 22:25

Защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис лестно отозвался о главном тренере клуба Жозе Моуриньо.

Думаю, что он отлично подходит «Тоттенхэму», так как нахождения в команде кого-то с таким уровнем по-настоящему воодушевляет всех.

Тренер его уровня верит, что этот клуб способен побеждать. Об этом можно только мечтать. Если он верит в нас, то мы можем только выкладываться на 100% и также довериться ему.

Я не могу сказать о нем ничего плохого, потому что на протяжении моего восстановления от травмы Жозе постоянно поддерживал контакт со мной. Он оказал мне большую поддержку и убедился, что со мной все хорошо, когда я вернулся. Для меня он великолепен.

Ранее полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела также лестно отозвался о Жозе Моуриньо.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ Альфамен (раскрыть)
сегодня в 23:14
сколько людей -столько мнений)
Альфамен
Альфамен ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 23:12
А я вот противоположного мнения,тренер он очень средний,просто раньше ему фартило,а сейчас все встало на круги своя
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 23:04
то что он большой тренер без сомнения! во только с фартом у него последнее время не очень!
drug01
drug01
сегодня в 22:28
Такое мнение не ошибка!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:26
Вопрос как ты для Маура...
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