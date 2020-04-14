Бен Дэвис: «Для меня Моуриньо великолепен»

Защитник «Тоттенхэма» лестно отозвался о главном тренере клуба .

Думаю, что он отлично подходит «Тоттенхэму», так как нахождения в команде кого-то с таким уровнем по-настоящему воодушевляет всех.

Тренер его уровня верит, что этот клуб способен побеждать. Об этом можно только мечтать. Если он верит в нас, то мы можем только выкладываться на 100% и также довериться ему.

Я не могу сказать о нем ничего плохого, потому что на протяжении моего восстановления от травмы Жозе постоянно поддерживал контакт со мной. Он оказал мне большую поддержку и убедился, что со мной все хорошо, когда я вернулся. Для меня он великолепен.