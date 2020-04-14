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Бывший тренер «Фиорентины»: «Конте слишком переоценён»

вчера, 23:44

Бывший главный тренер «Фиорентины» Альдо Агроппи раскритиковал наставника «Интера» Антонио Конте.

Мне не нравится Конте из-за его поведения. Слишком много криков и драмы у бровки поля. Устраивая цирк и вой, не победишь.

У него всегда были хорошие команды, но он также терпел тяжёлые поражения. Когда я слышу разговоры о том, что он привнес сильный менталитет в сборную Италии, мне становится смешно. Конте просто играет роль. Его устраивает, когда он побеждает, но когда проигрывает, то становится невыносимым для игроков и руководства. Не забывайте, что Италия не попала даже в четвёрку лучших сборных на Евро.

Конте переоценён. В этом сезоне он снова вылетел из Лиги чемпионов на групповом этапе с «Интером» и отстаёт от лидирующих команд в Серии А. Его увольняли из «Ареццо» и «Аталанты».

Он выигрывал чемпионат с «Ювентусом», как и многие другие, но никогда не был успешен в Лиге чемпионов. Я не критиковал бы его, если бы он не вёл себя так эмоционально. Это приемлемо до тех пор, пока вы побеждаете, в противном случае вы начинаете вызывать раздражение.

Ранее Ромелу Лукаку рассказал о тренировках под руководством Конте.

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Все комментарии
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сегодня в 01:03
Скоро все станет на свои места.
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 00:22
Соглашусь. конте бесит. Мечтаю, чтобы "Интер" возглавил нормальный тренер.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:22
время рассудит))
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 00:16
Правду говорит.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 00:09
решил посмотреть что за фрукт-первый раз слышу о нём и если всё правильно данный гражданин больше года ни в одной команде не задерживался как тренер,как игрок вообще молчу
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:46
по поводу его шутовского поведения у кромки поля, Альдо Агроппи прав. неприятно на это смотреть, переигрывает Конти.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:44
скорее недооценён Конте
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