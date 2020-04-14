Бывший тренер «Фиорентины»: «Конте слишком переоценён»

Бывший главный тренер «Фиорентины» Альдо Агроппи раскритиковал наставника «Интера» .

Мне не нравится Конте из-за его поведения. Слишком много криков и драмы у бровки поля. Устраивая цирк и вой, не победишь.

У него всегда были хорошие команды, но он также терпел тяжёлые поражения. Когда я слышу разговоры о том, что он привнес сильный менталитет в сборную Италии, мне становится смешно. Конте просто играет роль. Его устраивает, когда он побеждает, но когда проигрывает, то становится невыносимым для игроков и руководства. Не забывайте, что Италия не попала даже в четвёрку лучших сборных на Евро.

Конте переоценён. В этом сезоне он снова вылетел из Лиги чемпионов на групповом этапе с «Интером» и отстаёт от лидирующих команд в Серии А. Его увольняли из «Ареццо» и «Аталанты».

Он выигрывал чемпионат с «Ювентусом», как и многие другие, но никогда не был успешен в Лиге чемпионов. Я не критиковал бы его, если бы он не вёл себя так эмоционально. Это приемлемо до тех пор, пока вы побеждаете, в противном случае вы начинаете вызывать раздражение.