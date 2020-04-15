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Экс-игрок «Эвертона» Йобо: «„Ливерпуль“ заслуживает титул чемпиона»

сегодня, 07:22

Тренер сборной Нигерии и бывший защитник «Эвертона» Джозеф Йобо выразил мнение, что в случае досрочного завершения сезона в АПЛ из-за пандемии коронавируса «Ливерпуль» следует признать чемпионом.

Если бы я хотел проявить сентиментальность, то мог бы сказать, что не хочу, чтобы «Ливерпуль» выигрывал титул. Но я люблю футбол, и ради общих интересов нашего спорта, учитывая то, как играл «Ливерпуль», я должен признать, что они заслуживают стать чемпионами Премьер-Лиги. 25 очков – это не шутка.

Учитывая также их игру в прошлом сезоне, победу в Лиге чемпионов и поражение в одно очко в чемпионской гонке с «Манчестер Сити», было бы несправедливо не признать их чемпионами в этом сезоне.

Ранее экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэл отметил, что, если «Ливерпуль» не признают чемпионом нынешнего сезона в случае его досрочного завершения, это будет отличной новостью для МЮ.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:14
не нужна подачка ливеру он получит то что заслужил!! и это будет по правилам а не по решению которое пот ом 100 лет будут оспаривать!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:07
Лучше доиграть чемпионат, кроме чемпионства есть места в ЛЧ и ЛЕ а также места на выбывание, вот здесь нарушится спортивный принцип.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:54
Ливерпуль при любых раскладах чемпион, однозначно.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:44
Правильно...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:37
Своей игрой "Ливерпуль"явно заслужил.
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