Экс-игрок «Эвертона» Йобо: «„Ливерпуль“ заслуживает титул чемпиона»

Тренер сборной Нигерии и бывший защитник «Эвертона» выразил мнение, что в случае досрочного завершения сезона в АПЛ из-за пандемии коронавируса «Ливерпуль» следует признать чемпионом.

Если бы я хотел проявить сентиментальность, то мог бы сказать, что не хочу, чтобы «Ливерпуль» выигрывал титул. Но я люблю футбол, и ради общих интересов нашего спорта, учитывая то, как играл «Ливерпуль», я должен признать, что они заслуживают стать чемпионами Премьер-Лиги. 25 очков – это не шутка.

Учитывая также их игру в прошлом сезоне, победу в Лиге чемпионов и поражение в одно очко в чемпионской гонке с «Манчестер Сити», было бы несправедливо не признать их чемпионами в этом сезоне.