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Депутат: «Теоретически, Россия готова принять Евро-2020»

сегодня, 12:47

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал возможное проведение Евро-2020 в России.

Теоретически, Россия, после прошедшего чемпионата мира, готова и полностью принять чемпионат Европы. Но сомневаюсь, что УЕФА пойдёт на подобный шаг. Это же юбилейный чемпионат, весь смысл которого заключается в том, чтобы он прошёл по странам Европы. Отдать чемпионат одной стране было бы неправильно. Есть опасения от других стран-хозяек, что они не смогут принять чемпионат у себя? До турнира ещё больше года.

Мы все надеемся, что к лету ситуация нормализуется. А с января следующего года все футбольные матчи будут проходить при полных трибунах и без всяких мер предосторожности. Я говорю о январе не из-за того, что я такой пессимист. Просто слышал, что федерация футбола в Италии прогнозирует такие сроки для своего чемпионата. Давайте будем более оптимистичными, в июне-июле нам бы хотелось уже ходить на футбольные стадионы.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:29
Прежде, чем кому - то ответить на вопрос, в нашем случае Лебедеву, кем - то надо этот вопрос задать. Могу с большой долей уверенности предположить, что этот "кем-то" - журналист, которому в голову пришла гениальная идея по поводу проведения ЧЕ только в России. И он не нашел ничего лучшего, как задать этот животрепещущий вопрос Депутату Гос. думы. Хочется поаплодировать "профессионализму" этого журналиста.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 13:11
Теоретически, тобi ... когда россиян переклинит.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Aerobniy (раскрыть)
сегодня в 13:01
Куда ? Если только на зону .
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mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:56
Жиришёнок чего- то ни понимает.
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 12:56
Когда сына Жириновского выкинут вон из футбола?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:53
ты идиот!! это куча денег ! а на дворе кризис!!
beefs
beefs
сегодня в 12:48
вы чего то недопонимаете
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