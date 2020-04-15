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Юрист: «Ситуация с коронавирусом может привести к изменениям в контрактах»

сегодня, 09:22

Спортивный юрист Дмитрий Васильев рассказал, как пандемия коронавирусной инфекции повлияет на контракты футболистов.

Ситуация с коронавирусом может привести к ряду изменений в контрактах. Во-первых, это зарплаты в период простоя. Оказалось, что большинство клубов в мире вообще не готовы к такой ситуации. Указание фиксированных зарплат на период простоя станет более осмысленным решением. Думаю, большая часть клубов придет к тому, что в такие моменты оклады будут снижаться на 50%. Но нужно четко прописать критерии простоя. В каких-то странах объявлен режим ЧС, а в каких-то нет, но ситуации в клубах при этом примерно одинаковые. Поэтому очень важно указывать, чем именно был вызван простой.

Трудовой кодекс подразумевает заключение срочного договора с сезонными работниками, который действует, к примеру, до окончания сбора урожая. Но можно ли применить подобный подход к футбольному сезону, пока неясно. Нужны какие-то регламентирующие моменты со стороны Минтруда, ФИФА, УЕФА и так далее. В целом такая идея не кажется абсурдной. Надо просто понимать правоприменение. В России в большинстве клубов при заключении договоров торг идет вокруг зарплаты за месяц, а в Западной Европе обсуждают оклад за год. И это создает нам серьезные проблемы, в том числе и в таких ситуациях.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:45
Контракты конечно будут меняться.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:35
это конечно нужно но говорить об этом рано
ОПС
ОПС
сегодня в 09:26
Будем надеятся не лучшее
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:26
Надо сначала эту напасть пережить.
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