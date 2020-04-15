Юрист: «Ситуация с коронавирусом может привести к изменениям в контрактах»

Спортивный юрист Дмитрий Васильев рассказал, как пандемия коронавирусной инфекции повлияет на контракты футболистов.
Ситуация с коронавирусом может привести к ряду изменений в контрактах. Во-первых, это зарплаты в период простоя. Оказалось, что большинство клубов в мире вообще не готовы к такой ситуации. Указание фиксированных зарплат на период простоя станет более осмысленным решением. Думаю, большая часть клубов придет к тому, что в такие моменты оклады будут снижаться на 50%. Но нужно четко прописать критерии простоя. В каких-то странах объявлен режим ЧС, а в каких-то нет, но ситуации в клубах при этом примерно одинаковые. Поэтому очень важно указывать, чем именно был вызван простой.
Трудовой кодекс подразумевает заключение срочного договора с сезонными работниками, который действует, к примеру, до окончания сбора урожая. Но можно ли применить подобный подход к футбольному сезону, пока неясно. Нужны какие-то регламентирующие моменты со стороны Минтруда, ФИФА, УЕФА и так далее. В целом такая идея не кажется абсурдной. Надо просто понимать правоприменение. В России в большинстве клубов при заключении договоров торг идет вокруг зарплаты за месяц, а в Западной Европе обсуждают оклад за год. И это создает нам серьезные проблемы, в том числе и в таких ситуациях.