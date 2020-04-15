Юрист: «Ситуация с коронавирусом может привести к изменениям в контрактах»

Спортивный юрист Дмитрий Васильев рассказал, как пандемия коронавирусной инфекции повлияет на контракты футболистов.

Ситуация с коронавирусом может привести к ряду изменений в контрактах. Во-первых, это зарплаты в период простоя. Оказалось, что большинство клубов в мире вообще не готовы к такой ситуации. Указание фиксированных зарплат на период простоя станет более осмысленным решением. Думаю, большая часть клубов придет к тому, что в такие моменты оклады будут снижаться на 50%. Но нужно четко прописать критерии простоя. В каких-то странах объявлен режим ЧС, а в каких-то нет, но ситуации в клубах при этом примерно одинаковые. Поэтому очень важно указывать, чем именно был вызван простой.