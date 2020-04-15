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Минаев: «Смотрю фильмы, могу что-то почитать, поиграть в компьютер»

сегодня, 10:14

Нападающий тульского «Арсенала» Роман Минаев рассказал о том, как он проводит время в режиме самоизоляции. 

На самом деле, думаю, ничего необычного. Как и все, смотрю фильмы, могу что-то почитать, поиграть в компьютер, созваниваюсь с друзьями. Ежедневно выполняю программу, которую каждый игрок «Арсенала» получил от тренеров. Плюс некоторые упражнения добавляю ещё от себя. Разумеется, хочется, чтобы как можно скорее ситуация нормализовалась и появилась возможность вернуться к полноценным тренировкам.

Были ли этой зимой предложения от других команд? Да, были, но сейчас говорить об этом смысла уже нет. Могу только сказать, что некоторые клубы, в том числе из РПЛ, готовы были подписать контракт и без просмотра. Но изначально склонялся к варианту с Тулой, потому что осталось позитивное впечатление от зимних сборов прошлого года, когда я также был на просмотре в «Арсенале». Понравилось, как все чётко и грамотно организовано, чувствуется высокий уровень. Правильная атмосфера в команде. Поэтому хотелось вернуться, проявить себя в контрольных матчах и подписать контракт. Рад, что это удалось сделать. Теперь самое главное приносить максимальную пользу команде, когда возобновится чемпионат.

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Все комментарии
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 11:10
Профессионального роста и здоровья,Рома!!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:23
Многие этим занимаются а некоторые ещё и водку хлещут.
beefs
beefs
сегодня в 10:15
вот лафа, когда еще представиться такая возможность
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