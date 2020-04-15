Минаев: «Смотрю фильмы, могу что-то почитать, поиграть в компьютер»

Нападающий тульского «Арсенала» рассказал о том, как он проводит время в режиме самоизоляции.

На самом деле, думаю, ничего необычного. Как и все, смотрю фильмы, могу что-то почитать, поиграть в компьютер, созваниваюсь с друзьями. Ежедневно выполняю программу, которую каждый игрок «Арсенала» получил от тренеров. Плюс некоторые упражнения добавляю ещё от себя. Разумеется, хочется, чтобы как можно скорее ситуация нормализовалась и появилась возможность вернуться к полноценным тренировкам.