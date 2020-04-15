Кирьяков — об Алиеве: «Политика не для спортсменов»

Бывший российский футболист прокомментировал интервью с экс-игроком сборной Украины .

Во-первых, политика сейчас должна отойти на второй план. Во-вторых, спортсмены не должны рассуждать и объяснять что-то про политику. Дело спортсменов — спорт. Остальное — дела политиков, которые высказывают свою точку зрения. Я знаю Александра — он нормальный человек. Не знаю, что поспособствовало тому, что он начал рассуждать на эту тему, но ещё раз призову оставить такие вопросы для других людей.