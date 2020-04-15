ГлавнаяНовости

Кирьяков — об Алиеве: «Политика не для спортсменов»

сегодня, 15:08

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков прокомментировал интервью с экс-игроком сборной Украины Александром Алиевым.

Во-первых, политика сейчас должна отойти на второй план. Во-вторых, спортсмены не должны рассуждать и объяснять что-то про политику. Дело спортсменов — спорт. Остальное — дела политиков, которые высказывают свою точку зрения. Я знаю Александра — он нормальный человек. Не знаю, что поспособствовало тому, что он начал рассуждать на эту тему, но ещё раз призову оставить такие вопросы для других людей.

Все новости
Талалаев: «Мне не кажется, что Дзюба подходит для „Лацио“»
Сегодня, 15:57 Комментарии5
Гусев — о вирусе: «Нужно наказывать людей, кто играет в „развлекаловку“»
Сегодня, 15:36 Комментарии9
Талалаев: «Мариу покинет „Локомотив“, если клуб не попадёт в ЛЧ»
Сегодня, 14:59 Комментарии9
Радимов: «Я за ужесточение мер по борьбе с вирусом»
Сегодня, 14:25 Комментарии10
Глава ФНЛ призвал не делать выводов о других клубах после снятия «Армавира»
Сегодня, 14:14 Комментарии6
Кержаков назвал тренера, к которому пошёл бы работать ассистентом
Сегодня, 13:42 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Binger
Binger ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 16:12
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 16:08
    еще один дурачок. Живут в своем мире, где розовые пони и единороги.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 16:04
    Политика не спортсменов и тем более не для алкашей.
    Karabal
    Karabal
    сегодня в 15:53
    Только не Кирьякову об этом говорить.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 15:42
    отлично сказано жаль что это не так
    drug01
    drug01
    сегодня в 15:10
    футбол вне политики
    beefs
    beefs
    сегодня в 15:09
    он совершенно прав
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 15:09
    Полностью согласен...спорт вне политики
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100