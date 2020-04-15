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Гусев — о вирусе: «Нужно наказывать людей, кто играет в „развлекаловку“»

сегодня, 15:36

Бывший российский футболист Ролан Гусев поделился мнением о ситуации с коронавирусом в России.

Не жёсткие ли меры самоизоляции? А что, ходить гулять, а потом оказаться в больнице? Количество заболевших увеличивается каждый день. Пока все меры верные, другого выхода нет.

Я цифровой пропуск пока не оформлял, никуда ездить не собираюсь. Нахожусь за городом, продукты заказываю. Обстановка очень стрёмная, атмосфера гнетущая. У многих людей сейчас продолжается работа. Что им остаётся делать? Как выживать? Конечно, лучше посидеть дома, если есть такая возможность. Но есть люди, которым просто необходимо быть на работе: те же медики, и они — герои.

Просто не понимаю тех, кто может сидеть дома, но ради шашлычков и прогулки выходит на улицу. Нужно наказывать людей, которые играют в «развлекаловку», думая: «Ну, авось пронесёт».

Ранее схожее мнение высказал тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:18
Обязательно наказывать и жестко наказывать.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:03
"...Нахожусь за городом, продукты заказываю"...

Таких гусей давно пора изолировать...
Izmar
Izmar
сегодня в 16:01
Дана Борисова ездит в Прагу, а потом на всю страну делает анализы в вечерней передаче, ее никто не наказывает, даже в карантин не помещают О чем он?
Стеллс
Стеллс
сегодня в 16:00, ред.
Вот у нас кого не возьми,все одно советуют:наказать,оштрафовать,посадить.Ну выступи с обращением,разъясни людям,а уж наказывать и без тебя полно кому.
AgentART
AgentART
сегодня в 15:52
Правильно сказал.
ssmith589
ssmith589
сегодня в 15:48
Людям вообще то на работу ходить надо. И в отличие от ногомячистов есть работы куда НАДО ходить. А этих людей загоняют в толпы в метро. Что на это скажет Гусев?
dimagas2
dimagas2
сегодня в 15:47
Кого поймают,того и накажут)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:41
верные слова
beefs
beefs
сегодня в 15:38
это правильное решение
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