Гусев — о вирусе: «Нужно наказывать людей, кто играет в „развлекаловку“»

Бывший российский футболист поделился мнением о ситуации с коронавирусом в России.

Не жёсткие ли меры самоизоляции? А что, ходить гулять, а потом оказаться в больнице? Количество заболевших увеличивается каждый день. Пока все меры верные, другого выхода нет.

Я цифровой пропуск пока не оформлял, никуда ездить не собираюсь. Нахожусь за городом, продукты заказываю. Обстановка очень стрёмная, атмосфера гнетущая. У многих людей сейчас продолжается работа. Что им остаётся делать? Как выживать? Конечно, лучше посидеть дома, если есть такая возможность. Но есть люди, которым просто необходимо быть на работе: те же медики, и они — герои.

Просто не понимаю тех, кто может сидеть дома, но ради шашлычков и прогулки выходит на улицу. Нужно наказывать людей, которые играют в «развлекаловку», думая: «Ну, авось пронесёт».