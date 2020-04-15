Иванов: «Итоги чемпионата России давно надо было аннулировать»

Полузащитник «Ахмата» порассуждал о том, стоит ли доигрывать чемпионат России на фоне пандемии коронавируса.

Не понимаю тех, кто говорит: «Давайте доиграем в Сочи». Какой футбол, когда у легионеров за тысячи километров заболевают друзья, родственники? Народу сейчас не до спорта. Одно дело, когда моя семья рядом, и я всегда могу вмешаться.

Уже давно надо было аннулировать все итоги и думать, кому выходить, кому вылетать и так далее. Если решат доиграть — паузы перед следующим вообще не будет. Но я даже не об отдыхе говорю. У многих игроков заканчиваются контракты. Команды, которые будут выходить в РПЛ , окажутся в ситуации, когда необходимо укомплектовываться за неделю. Получается, все выльется в суматоху, и следующий чемпионат превратится не пойми во что.

Надо думать, что делать, если чемпионат не доигрывать. Слышал, что в Германии хотят аннулировать чемпионат, в еврокубках будут играть команды, завоевавшие право в прошлом году. При этом никто не вылетает, четыре команды добавляется, а на следующий сезон четыре вылетят. Мне кажется, такой вариант интересен.