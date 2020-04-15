ГлавнаяНовости

Иванов: «Итоги чемпионата России давно надо было аннулировать»

сегодня, 17:26

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов порассуждал о том, стоит ли доигрывать чемпионат России на фоне пандемии коронавируса.

Не понимаю тех, кто говорит: «Давайте доиграем в Сочи». Какой футбол, когда у легионеров за тысячи километров заболевают друзья, родственники? Народу сейчас не до спорта. Одно дело, когда моя семья рядом, и я всегда могу вмешаться.

Уже давно надо было аннулировать все итоги и думать, кому выходить, кому вылетать и так далее. Если решат доиграть — паузы перед следующим вообще не будет. Но я даже не об отдыхе говорю. У многих игроков заканчиваются контракты. Команды, которые будут выходить в РПЛ, окажутся в ситуации, когда необходимо укомплектовываться за неделю. Получается, все выльется в суматоху, и следующий чемпионат превратится не пойми во что.

Надо думать, что делать, если чемпионат не доигрывать. Слышал, что в Германии хотят аннулировать чемпионат, в еврокубках будут играть команды, завоевавшие право в прошлом году. При этом никто не вылетает, четыре команды добавляется, а на следующий сезон четыре вылетят. Мне кажется, такой вариант интересен.

Как отношусь к варианту доиграть чемпионат без зрителей? Без проблем, если никто не заболеет и не пострадает. Мы на тренировках часто играем в двусторонки. Понятно, что по спортивному принципу становиться чемпионом приятнее, честнее завоевать право остаться в РПЛ. Но со зрителями, конечно, играть намного интереснее.

Все новости
Мостовой: «Введение пропусков в Москве? Стало только хуже»
Сегодня, 17:52 Комментарии4
Дзюба: «На Евро-2016 у наших игроков собственное „я“ превосходило „мы“»
Сегодня, 17:40 Комментарии12
Талалаев: «Мне не кажется, что Дзюба подходит для „Лацио“»
Сегодня, 15:57 Комментарии6
Гусев — о вирусе: «Нужно наказывать людей, кто играет в „развлекаловку“»
Сегодня, 15:36 Комментарии9
Кирьяков — об Алиеве: «Политика не для спортсменов»
Сегодня, 15:08 Комментарии10
Талалаев: «Мариу покинет „Локомотив“, если клуб не попадёт в ЛЧ»
Сегодня, 14:59 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
zsb1961
zsb1961
сегодня в 18:02
Иванова аннулировать давно пора!
Лицом_на_клаве
Лицом_на_клаве
сегодня в 17:59
Заслужить надо, чтобы остаться в Премьере, а не свалиться в Пердив.
Karabal
Karabal
сегодня в 17:56
Ахмат в очередной раз ничего не добился, чего же не аннулировать.
AgentART
AgentART
сегодня в 17:53
Особенно выгодно тем, кому пердив корячится и цска, который в еврокбки может не попасть.
drug01
drug01
сегодня в 17:53
Сколько игроков и столько же мнений......
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 17:49
а Ахмату звание чемпиона РПЛ.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:48
Так команда надеется спастись от вылета в ФНЛ.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:35
Самое удивительное то , что об аннулировании первыми заговорили те , кто находится в зоне вылета.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:35
Это вроде не первый пассажир с Ахмат такой бред городит))
номер 12
номер 12
сегодня в 17:34
Ахмат в ФНЛ. Никакого обнуления быть не должно
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:28, ред.
что сказа и сам не понял наверное))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:28
Ахмат стоит на вылет, конечно, надо аннулировать это безобразие...
Youngberg
Youngberg
сегодня в 17:26
что за бред сказал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:26
Время покажет, немножко подождём...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100