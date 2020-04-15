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Радимов: «Я за ужесточение мер по борьбе с вирусом»

сегодня, 14:25

Бывший футболист «Зенита», действующий тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о скоплениях людей в московском метро после введения пропускной системы.

Жаловаться на эту ситуацию мы не можем, ведь есть люди, которые болеют, борются с вирусом. Им гораздо сложнее. Что касается работы, всё происходит удалённо, каждый день отправляем задание в чате, пытаемся делать нарезки с мячом. А так общаемся по телефону.

Я за ужесточение мер по борьбе с вирусом. Скорость распространения сумасшедшая. А в Москве сегодня в метро вообще вон какая ситуация произошла. Там же сейчас заразится много народу. Даже на шашлыках, когда люди вышли, скопление было меньше, чем сегодня в метро. Я шокирован этой ситуацией. Говорят сидеть дома, а потом не пускают в метро людей. Мало того что метро при вирусе само по себе страшная вещь. Так тут ещё и скопление устроили. Когда увидел это утром, глазам не поверил. Чем меньше контакта, тем лучше. Да, бизнес страдает, но жизнь дороже.

В Питере люди дома сидят. Ситуация серьёзная, это нельзя обсуждать. Президент говорит, что ситуация ещё не дошла до пика. А он наверняка владеет всей информацией.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:03
Радимов за меньший контакт между людьми.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:53
Таких как Радимов нужно вообще на 2 месяца посадить на карантин, из-за таких как он вся гадость и распространяется.
VAN ARM
VAN ARM ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 14:52
я вижу ситуацию и не по ящику
drug01
drug01 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 14:48
Как же Вы так можете комментировать??? Вероятно Вы не болельщик и похоже не человек- эта беда общая,извините у вас другая голова!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:40
не думал что ты настолько туп!! что ты знаешь о жизни в стране?
Comdiv
Comdiv
сегодня в 14:29
Правильно говорить, так и надо.
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