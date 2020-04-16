«Мордовия» не планирует сниматься с чемпионата

Директор «Мордовии» Николай Левин заявил, что клуб не планирует сниматься с первенства ФНЛ .

Пока мы не собираемся сниматься [с розыгрыша первенства ФНЛ ]. Что касается зарплаты, мы знаем, что она будет, попозже, но будет. Сейчас не то время, чтобы акцентировать внимание на этом. Думаю, когда все это [пандемия коронавируса] пройдет, все прояснится.

Сокращение зарплат? Мы эту тему не обсуждали. Футболисты у нас понимающие, терпеливые. У них зарплаты и так очень низкие, сокращать их некуда.