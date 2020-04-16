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«Мордовия» не планирует сниматься с чемпионата

сегодня, 16:00

Директор «Мордовии» Николай Левин заявил, что клуб не планирует сниматься с первенства ФНЛ.

Пока мы не собираемся сниматься [с розыгрыша первенства ФНЛ]. Что касается зарплаты, мы знаем, что она будет, попозже, но будет. Сейчас не то время, чтобы акцентировать внимание на этом. Думаю, когда все это [пандемия коронавируса] пройдет, все прояснится.

Сокращение зарплат? Мы эту тему не обсуждали. Футболисты у нас понимающие, терпеливые. У них зарплаты и так очень низкие, сокращать их некуда.

Ранее стало известно, что «Армавир» снялся с первенства ФНЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:30
держаться, бороться, стараться !
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:23
Будут играть не будут сниматься.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:10
Удачи им в этом.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:29
Доскрипят как нить))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:14
Президент выдаст по 12150 рублей, а что?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:05
ключевое слово здесь пока))))
Lazurny
Lazurny
сегодня в 16:02
Значит, кто-то дал денег.
drug01
drug01
сегодня в 16:01
надо играть еще
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