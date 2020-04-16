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Газзаев: «Пересмотреть надо зарплаты врачей, учителей»

сегодня, 15:15

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о зарплате врачей. 

Пересмотреть нужно не только контракты футболистов. Пересмотреть надо зарплаты врачей, учителей. Мы видим сегодня, в какой степени жизнь человека зависит от медиков, которые не спят сутками, сражаясь с вирусом. Конечно, не должно быть таких колоссальных разрывов между зарплатами игроков и медиков.

Месси, Роналду, Рамос, Левандовски… Многие игроки в Европе покупают сегодня оборудование для клиник, защитные костюмы для врачей, помогают нуждающимся… Это прекрасно и абсолютно естественно в сложившихся обстоятельствах. По-другому просто не может быть.

Я надеюсь, что и в российских командах футболисты не останутся в стороне от происходящего. Вполне вероятно, они уже помогают, просто не афишируя свою помощь.

Ранее Газзаев прокомментировал режим самоизоляции в Москве.  

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:59
Пусть лучше пересмотрит заоблачные зарплаты депутатов и футболистов
mortid
mortid
сегодня в 16:25, ред.
Неправильно мыслите господин Газзаев. В первую очередь нужно пересмотреть зарплату чиновников всех мастей и прочих дармоедов. И что это за врачей так заговорили? А сколько они укокошили людей за последние 10-20 лет из-за своего непрофессионализма или халатности?
kella
kella
сегодня в 16:14
Валерий Газзаев поделился мнением

... а перечислить самому слабо?
Барeт Гейл
Барeт Гейл
сегодня в 16:14
А еще грузчикам, уборщикам, сантехникам, продавцам в магазине, через которых каждый день проходит больше болеющих чем через врачей. Эти профессии не важны что ли?
AgentART
AgentART
сегодня в 15:57
Сейчас врачи позволяют себе на Сейшелы ездить.
beefs
beefs ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 15:56
и еще лизнет кому надо...
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 15:52
Будто кроме учителей и врачей никто больше не работает? Им и так постоянно зарплату повышают
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:49
Вспомнили когда жаренный петух клюнул.
valt134
valt134
сегодня в 15:43
20 лет пересматриваете...
Mangur
Mangur
сегодня в 15:42
Как говорится-без комментариев.
VIPded
VIPded
сегодня в 15:40
Владельцы-частники пусть платят сколько хотят, а вот ни рубля бюджетного футболистам и тренерам не должно быть!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 15:36
А начать надо с депутатов
shlomo
shlomo
сегодня в 15:34
Америку не открыл....а так на фоне всеобщего "ажиотажа" выпендрился....
Дима Головашич
Дима Головашич
сегодня в 15:33
Всё должно зависеть от уровня компетентности.
Aivust
Aivust
сегодня в 15:26
Давно пора.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 15:25
И депутатов, в первую очередь.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:22
Им уже пересмотрели: всем по МРОТ и хватит
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:21
вот он уже и помог))) как настоящий депутат))))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 15:21
На всякий случай так и не уточнил в какую сторону нужно пересмотреть...))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 15:18
Газзаев кроме популистских речей тоже поможет врачам?
pqf_fpu69r_t
pqf_fpu69r_t
сегодня в 15:16
Давно надо это сделать.
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