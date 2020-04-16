Газзаев: «Пересмотреть надо зарплаты врачей, учителей»

Бывший главный тренер ЦСКА поделился мнением о зарплате врачей.

Пересмотреть нужно не только контракты футболистов. Пересмотреть надо зарплаты врачей, учителей. Мы видим сегодня, в какой степени жизнь человека зависит от медиков, которые не спят сутками, сражаясь с вирусом. Конечно, не должно быть таких колоссальных разрывов между зарплатами игроков и медиков.

Месси, Роналду, Рамос, Левандовски… Многие игроки в Европе покупают сегодня оборудование для клиник, защитные костюмы для врачей, помогают нуждающимся… Это прекрасно и абсолютно естественно в сложившихся обстоятельствах. По-другому просто не может быть.

Я надеюсь, что и в российских командах футболисты не останутся в стороне от происходящего. Вполне вероятно, они уже помогают, просто не афишируя свою помощь.