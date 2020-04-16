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ДЮСШ ЦСКА присвоили статус академии

сегодня, 13:39

Директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов рассказал о том, что школе «армейцев» присвоили статус академии.

Присуждение ДЮСШ ПФК ЦСКА категории академии — это прерогатива лицензионных структур РФС. Это одна из категорий классификации школ. У нас, чтобы быть академией, есть достаточное обеспечение, тренеры с определенными лицензиями. Поэтому мы прошли под категории академии, под эту градацию школ. Это не просто сертификация. РФС пытается создать новую ступень в плане перехода из ДЮСШ во взрослый футбол, реформирует институт компенсационных выплат. Коэффициент еще неизвестен, но он как раз зависит от категории школы. Он будет позволять школам планировать выплаты, если футболисты перейдут в другие клубы РПЛ или ФНЛ. В ПФЛ, как раньше, выплаты отменены.

Мы все находимся в тяжелейших условиях, как и вся страна. Не жалуемся. Мы не можем заниматься прямой деятельностью: проводить полноценные тренировки и играть, но мы со всеми тренерами разрабатываем индивидуальные занятия, чтобы ребятам было не совсем скучно, они поддерживали бы тонус. Это для более старших возрастов — от 13 до 18 лет. Остальные ребята тоже не сидят на месте. Делают отжимания, качают пресс. У кого-то даже есть возможность дома с мячом поделать упражнения. По этим упражнениям тренеры получают обратную связь: что-то корректируют, общаются с ребятами и дискутируют. Пока так. Это вынужденное положение. Стараемся максимально делать то, что возможно.

Ранее стало известно, что Академия «Динамо» получила статус «Академия высшей категории».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:15
Дзюба : " А мы академиев не кончали, шкафчики на раз-два-три открываем"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 13ROS13 (раскрыть)
сегодня в 15:13
Под руководством худрука и внештатного клоуна Лени Ф.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ МапС (раскрыть)
сегодня в 15:11
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 14:23
    Интересно сколько там академиков?
    МапС
    МапС
    сегодня в 14:14
      Red blu
      Red blu
      сегодня в 14:07
      Молодцы, заслужили!
      13ROS13
      13ROS13 ответ leopit (раскрыть)
      сегодня в 14:01
      У спартачей будет пердивная школа футбольного искусства, преподаватели Мостовой, Бубнов и Ловчев.
      чемпионство с душком
      чемпионство с душком ответ leopit (раскрыть)
      сегодня в 13:58
      Зенит где академию откроет в Бразилии или в Аргентине?
      Опасный хулиган
      Опасный хулиган
      сегодня в 13:57
      Пойдет
      leopit
      leopit
      сегодня в 13:56
      А у спартачей -университет футбольного искуства.....
      Comdiv
      Comdiv
      сегодня в 13:54
      Будут чаловых партиями выпускать.
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 13:52
      Из этой академии будут выпускаться - академики ФНЛьных наук.
      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 13:47
      Правильное решение!
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 13:45
      поздравления!! приятная новость!!
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 13:40
      Поздравляю.
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 13:40
      Это давно напрашивалось...поздравляю
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