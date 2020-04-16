ДЮСШ ЦСКА присвоили статус академии

Директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов рассказал о том, что школе «армейцев» присвоили статус академии.

Присуждение ДЮСШ ПФК ЦСКА категории академии — это прерогатива лицензионных структур РФС . Это одна из категорий классификации школ. У нас, чтобы быть академией, есть достаточное обеспечение, тренеры с определенными лицензиями. Поэтому мы прошли под категории академии, под эту градацию школ. Это не просто сертификация. РФС пытается создать новую ступень в плане перехода из ДЮСШ во взрослый футбол, реформирует институт компенсационных выплат. Коэффициент еще неизвестен, но он как раз зависит от категории школы. Он будет позволять школам планировать выплаты, если футболисты перейдут в другие клубы РПЛ или ФНЛ . В ПФЛ , как раньше, выплаты отменены.

Мы все находимся в тяжелейших условиях, как и вся страна. Не жалуемся. Мы не можем заниматься прямой деятельностью: проводить полноценные тренировки и играть, но мы со всеми тренерами разрабатываем индивидуальные занятия, чтобы ребятам было не совсем скучно, они поддерживали бы тонус. Это для более старших возрастов — от 13 до 18 лет. Остальные ребята тоже не сидят на месте. Делают отжимания, качают пресс. У кого-то даже есть возможность дома с мячом поделать упражнения. По этим упражнениям тренеры получают обратную связь: что-то корректируют, общаются с ребятами и дискутируют. Пока так. Это вынужденное положение. Стараемся максимально делать то, что возможно.