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Президент ФНЛ: «Сезон должен быть доигран»

сегодня, 15:51

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что руководство лиги и выступающие в первенстве клубы вернутся к обсуждению вопроса о датах возобновления приостановленного из-за пандемии коронавируса турнира 30 апреля.

Как и в прошлый раз, в сегодняшней плановой конференции приняли участие практически все клубы ФНЛ. В режиме один на один мы общаемся постоянно, так что глобально никаких новостей друг другу не сообщили. Было принято общее решение вернуться к обсуждению возможных дат проведения оставшихся матчей ФНЛ сезона-2019/20 30 апреля, потому что к тому времени у нас, надеюсь, будет больше информации как об эпидемиологической ситуации в каждом из регионов, представленном в ФНЛ, так и о сроках снятия ограничений на работу различных организаций, проведение мероприятий и тому подобного. Считаю, что по итогам следующего общения мы должны будем выработать четко сформулированные предложения, с которыми можно обратиться к РФС.

Хочу также отметить: озвученная ранее позиция, что первенство сезона-2019/20 должно быть доиграно, остается неизменной. Несмотря на то, что тренировочный процесс сейчас остановлен у всех, жизнь в клубах не замерла. Все находятся в процессе выработки решений по смягчению негативного влияния сложившейся ситуации. Как мы уже сообщали, некоторые клубы уже заключили внутренние соглашения о снижении зарплат на время паузы — это «Балтика», «Торпедо», «Ротор» и «Авангард».

Стоит признать, что по сравнению с нашей первой такой конференцией оптимизма поубавилось. Но это связано в первую очередь с тем, что пока мы все находимся в состоянии неопределенности относительно сроков завершения паузы. Не сомневаюсь, что, когда появится конкретика, мы достаточно быстро сможем сформировать приемлемый календарь как для завершения текущего сезона.

Вчера стало известно, что «Армавир» снялся с первенства ФНЛ.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 16:34
Президент ФНЛ ждёт в своей лиге цска
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 16:24
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 16:22
    Доигрывайте осенью и переходите на весна-осень.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 16:10
    Все хотят доиграть а как никто не знает.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 16:08
    Уже пора думать о новом сезоне,про этот пора забыть
    11-и метровый
    11-и метровый
    сегодня в 16:03
    Должно быть освобождено место для спартака.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 15:56
    если мир не рухнет то доиграем)))
    Comdiv
    Comdiv
    сегодня в 15:56
    Правильно сказал.
    drug01
    drug01
    сегодня в 15:51
    только так надо
    beefs
    beefs
    сегодня в 15:51
    доиграем если даст корона
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