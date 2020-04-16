Президент ФНЛ: «Сезон должен быть доигран»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что руководство лиги и выступающие в первенстве клубы вернутся к обсуждению вопроса о датах возобновления приостановленного из-за пандемии коронавируса турнира 30 апреля.

Как и в прошлый раз, в сегодняшней плановой конференции приняли участие практически все клубы ФНЛ . В режиме один на один мы общаемся постоянно, так что глобально никаких новостей друг другу не сообщили. Было принято общее решение вернуться к обсуждению возможных дат проведения оставшихся матчей ФНЛ сезона-2019/20 30 апреля, потому что к тому времени у нас, надеюсь, будет больше информации как об эпидемиологической ситуации в каждом из регионов, представленном в ФНЛ , так и о сроках снятия ограничений на работу различных организаций, проведение мероприятий и тому подобного. Считаю, что по итогам следующего общения мы должны будем выработать четко сформулированные предложения, с которыми можно обратиться к РФС .

Хочу также отметить: озвученная ранее позиция, что первенство сезона-2019/20 должно быть доиграно, остается неизменной. Несмотря на то, что тренировочный процесс сейчас остановлен у всех, жизнь в клубах не замерла. Все находятся в процессе выработки решений по смягчению негативного влияния сложившейся ситуации. Как мы уже сообщали, некоторые клубы уже заключили внутренние соглашения о снижении зарплат на время паузы — это «Балтика», «Торпедо», «Ротор» и «Авангард».

Стоит признать, что по сравнению с нашей первой такой конференцией оптимизма поубавилось. Но это связано в первую очередь с тем, что пока мы все находимся в состоянии неопределенности относительно сроков завершения паузы. Не сомневаюсь, что, когда появится конкретика, мы достаточно быстро сможем сформировать приемлемый календарь как для завершения текущего сезона.