Агент: «Дзюба не поедет в „Лацио“. Даже если его туда затащат»

Агент ФИФА Владимир Абрамов прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» в «Лацио».

Дзюбу надо успокоить и заверить, что контракт с «Зенитом» будет подписан. Другое дело, на какую сумму.

Четыре месяца назад мы говорили, что ему нужно повысить контракт за заслуги перед Отечеством. Сейчас этот вопрос звучит несколько по-другому. Откуда черпать эти деньги, если все страны мира, в том числе и Россия, оказались в сложном положении?

Являются ли разговоры об интересе «Лацио» вбросом, чтобы увеличить сумму контракта с «Зенитом»? Я предпринимал такие вещи в своей деятельности. По просьбе клубов. Чтобы создать правильную волну для создания ажиотажа и взвинчивания трансферной суммы или зарплаты футболиста. Но мне кажется, что Дзюба не поедет в «Лацио». Даже если его туда затащат. Я не знаю, кто сейчас поедет в Италию. Это будет тоже использоваться при подписании нового контракта. Парень, куда ты денешься? Это некрасиво звучит по отношению к Дзюбе, который заслужил честных переговоров, но нужно реально смотреть на вещи. Разговор ведь не только о нем, а о стоимости всех российских игроков. Надо смотреть, что случится с европейским рынком. Сколько там освободится игроков равных по классу или более высокого класса. И какая будет цена на них.