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Агент: «Дзюба не поедет в „Лацио“. Даже если его туда затащат»

сегодня, 14:41

Агент ФИФА Владимир Абрамов прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Лацио»

Дзюбу надо успокоить и заверить, что контракт с «Зенитом» будет подписан. Другое дело, на какую сумму.

Четыре месяца назад мы говорили, что ему нужно повысить контракт за заслуги перед Отечеством. Сейчас этот вопрос звучит несколько по-другому. Откуда черпать эти деньги, если все страны мира, в том числе и Россия, оказались в сложном положении?

Являются ли разговоры об интересе «Лацио» вбросом, чтобы увеличить сумму контракта с «Зенитом»? Я предпринимал такие вещи в своей деятельности. По просьбе клубов. Чтобы создать правильную волну для создания ажиотажа и взвинчивания трансферной суммы или зарплаты футболиста. Но мне кажется, что Дзюба не поедет в «Лацио». Даже если его туда затащат. Я не знаю, кто сейчас поедет в Италию. Это будет тоже использоваться при подписании нового контракта. Парень, куда ты денешься? Это некрасиво звучит по отношению к Дзюбе, который заслужил честных переговоров, но нужно реально смотреть на вещи. Разговор ведь не только о нем, а о стоимости всех российских игроков. Надо смотреть, что случится с европейским рынком. Сколько там освободится игроков равных по классу или более высокого класса. И какая будет цена на них.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:26
Ты задаешь наивный и одновременно риторический вопрос? Лучше спросить " А в Бурунди нужен Дзюба?" Там, кстати 6 футбольных клубов есть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
сегодня в 15:24
Надо спокойнее относится к призывам торговцев на рынке типа "Только у меня мясо свежее, покупайте". Торговец не только "заслуги перед Отечеством" вспомнит , но приведет полный список из 168 фамилий спасенных им из пожара людей, покажет все построены им стадионы для ребятишек и еще много чего.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 15:15
Меня одного покоробила формулировка "за заслуги перед Отечеством"?
makkie
makkie
сегодня в 15:03
А нужен ли Дзюба в Италии?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:00
ни один из клубов не достоин дзюбы))) пусть так и остаётся)))
Comdiv
Comdiv
сегодня в 14:54
Лацио слабый клуб для Дзюбы.
particular
particular
сегодня в 14:54
Аккуратное и тактичное опускание с небес..:))
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 14:51
Дааа, долго ещё это дерево терпеть(((
Брулин
Брулин
сегодня в 14:50
Зенит может его и отпустит,только 3@я он нужен в Лацио.
drug01
drug01
сегодня в 14:44
верно говорит браво
shlomo
shlomo
сегодня в 14:44
Вот это да....кто же его будет туда тащить
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