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Экс-игрок ЦСКА Федотов: «Слуцкий называл меня рокером, он хороший психолог»

сегодня, 19:53

Бывший защитник ЦСКА Семён Федотов рассказал о шутках бывшего главного тренера «армейцев», наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

Со временем понял, какой он хороший психолог. К каждому мог найти подход. Не знаю, почему, но меня Леонид Викторович видел в образе рокера. Подкалывал: «Федот, ты, наверное, в косухе, на мотике гоняешь? ДДТ слушаешь?».

А я реально Шевчука, Галанина любил. Бывало, сидит в тренажёрке с секундомером и давай напевать что-то: «Федот, знаешь, что за песня?». Я такой: «Конечно, знаю. ДДТ, Шевчук». Слуцкий смеётся: «Правильно, молодец. Точно рокер!». При том, что я на мотоцикл ни разу в жизни не садился.

Недавно Слуцкий дал «первую дистанционную установку в мировом футболе». 

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 19:59
Слуцкий не только футболом живет
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:59
и это всё что есть вспомнить?)))))))
drug01
drug01
сегодня в 19:54
интересная оценка труда
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:54
Лёня просто юморист
Youngberg
Youngberg
сегодня в 19:54
Что да то да отличный
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