Рахимов: «Российский футбол откатится в период с 2005 по 2010 год»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов порассуждал о том, как в будущем может повлиять пандемия коронавируса на российский футбол.
Гибели российских клубов, наверное, не будет. Мы упадем по зарплатам – так же, как и все остальные. У нас будет тяжело с трансферами, нам тяжелее будет приобретать футболистов более классного уровня.
Лига русифицируется? Это сложно представить. Пока делаем акцент на бывшую Югославию, Белоруссию. Откатимся в период с 2005-го по 2010-й.
Ранее на эту же тему порассуждал спортивный юрист Михаил Прокопец.
Устанем титулы считать....
Устанем титулы считать....
2008 год покупка Газпромом лиги Европы
Позорные были времена
2008 год покупка Газпромом лиги Европы
Позорные были времена