Рахимов: «Российский футбол откатится в период с 2005 по 2010 год»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ахмата» порассуждал о том, как в будущем может повлиять пандемия коронавируса на российский футбол.

Гибели российских клубов, наверное, не будет. Мы упадем по зарплатам – так же, как и все остальные. У нас будет тяжело с трансферами, нам тяжелее будет приобретать футболистов более классного уровня.

Лига русифицируется? Это сложно представить. Пока делаем акцент на бывшую Югославию, Белоруссию. Откатимся в период с 2005-го по 2010-й.