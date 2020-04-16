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Рахимов: «Российский футбол откатится в период с 2005 по 2010 год»

сегодня, 21:23

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов порассуждал о том, как в будущем может повлиять пандемия коронавируса на российский футбол.

Гибели российских клубов, наверное, не будет. Мы упадем по зарплатам – так же, как и все остальные. У нас будет тяжело с трансферами, нам тяжелее будет приобретать футболистов более классного уровня.

Лига русифицируется? Это сложно представить. Пока делаем акцент на бывшую Югославию, Белоруссию. Откатимся в период с 2005-го по 2010-й.

Ранее на эту же тему порассуждал спортивный юрист Михаил Прокопец.

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Все комментарии
свинина
свинина
сегодня в 23:07
Да и сама Россия где то в 90 х. застряла.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 22:47
После военное время футболисты работали на заводах и на фабриках, футбол был хобби. И были очень хорошие результаты. ...так что ничего не случится, если будут бегать за 500000 ...зато будет здоровая конкуренция...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:41, ред.
В 2008 год, когда " Зенит" выиграл Кубок УЕФА ? Или г-н Рахимов что-то иное имел ввиду, когда говорил, что откатимся в 2005-2010 годы ? Пусть пояснит.
Red blu
Red blu
сегодня в 22:39
Невесёлый прогноз.
Палыч82
Палыч82
сегодня в 22:35
Заметил странность у многих соотечественников: в головах будто бы сидит, что пандемия только в России и по ней только и ударит,) Везде все откатится
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:28
Опять победы в Еврокубках....
Устанем титулы считать....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:03
нашему футболу ни чего не грозит)) он как был так и останется на своём законном месте)))
mars6791
mars6791
сегодня в 22:02
А чего плохого в этом? Денег получали меньше, зато игроки были, победы были - у нас как всегда все с ног на голову.
beefs
beefs
сегодня в 21:59
Поживем увидим что дальше будет с российским футболом
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 21:52
откатится? к двум кубкам уефа и бронзе евро? температуру ему замерьте
Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 21:40
С такими тренерами откатится.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:37
Да ужжжж. Ситуация незавидная. Но для начала надо заразу пережить.
pashtet013
pashtet013
сегодня в 21:37
давно пора своих только учить и воспитывать!
oFANATo
oFANATo ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 21:35
Опять Федун будет 16 лет без побед.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 21:35
Какой там 2005. 1996-98 гг. Вот куда откатимся))
LOpp
LOpp
сегодня в 21:31
2005 год покупка Гинером кубка УЕФА
2008 год покупка Газпромом лиги Европы

Позорные были времена
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 21:30
Рашид Маматкулович я с вами не согласен. На сто пудов. Цыплята считают в осенью.
drug01
drug01
сегодня в 21:30
Куда катится????Мы уже внизу давно -ау эксперт!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:25
Далеко откатимся)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:23
Мы и были там!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:23
всё возможно, может быть
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