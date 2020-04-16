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Мостовой: «Согласен с решением перенести парад Победы»

сегодня, 20:08

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение президента Российской Федерации Владимира Путина о переносе парада Победы 9 мая из-за пандемии коронавируса.

Согласен с решением перенести парад Победы. Это было предсказуемо. Но 9 мая мы все в домашних условиях поднимем бокалы, выпьем за нашу победу, за ветеранов. Ничего страшного в переносе нет. Кто-то включит запись старых парадов, будут показывать по телевизору. Мы это спокойно переживём. Отпразднуем в спокойной и домашней обстановке.

Ранее Мостовой порассуждал о решении ввести пропуска в Москве для передвижения по городу в период пандемии коронавируса.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:27
Парад надо перенести.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 21:20
Поддерживаю!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:58
не простое решение но делать по другому глупо и преступно!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:40, ред.
Комментарии "известных" личностей современной России по данному поводу совершенно неуместны, будь то Колосков, Мостовой либо кто-нибудь другой. Как и вопросы к ним журналистов. Адекватному человеку такие вопросы о переносе сроков Парада победы должны показаться вЕрхом непрофессионализма.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:36
Сказали бы это в 45-м...:((
40175219386
40175219386
сегодня в 20:20
без согласия Мостового не перенесли бы))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:16, ред.
Кто еще согласен?)...

Izmar
Izmar
сегодня в 20:13
Мостовой тоже в Госдуму хочет?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:12
Ахахах! Как будто у него согласия просили.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:12
Вроде никто и не спрашивал?
Adepta
Adepta
сегодня в 20:10
Будто кто-то твоего согласия просит.
drug01
drug01
сегодня в 20:10
важное решение да!
shlomo
shlomo
сегодня в 20:09
Было бы удивительно если бы не согласился
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