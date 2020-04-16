Мостовой: «Согласен с решением перенести парад Победы»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение президента Российской Федерации Владимира Путина о переносе парада Победы 9 мая из-за пандемии коронавируса.

Согласен с решением перенести парад Победы. Это было предсказуемо. Но 9 мая мы все в домашних условиях поднимем бокалы, выпьем за нашу победу, за ветеранов. Ничего страшного в переносе нет. Кто-то включит запись старых парадов, будут показывать по телевизору. Мы это спокойно переживём. Отпразднуем в спокойной и домашней обстановке.