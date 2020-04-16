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Колосков: «Язык не поворачивается назвать перенос парада Победы правильным»

сегодня, 20:17

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о решении президента Российской Федерации Владимира Путина о переносе парада Победы 9 мая из-за пандемии коронавируса.

Решение по поводу переноса парада победы вынужденное. Как могу я, скромный гражданин страны, дискутировать на эту тему с президентом? Он знает больше, чем я. Как говорят, мы не вышли ещё на пик заболеваемости, неизвестно, когда выйдем. Мы только у подножия пирамиды. До этого я имел в виду, что нужно предпринять все решительные меры, чтобы излечить Москву от коронавируса для проведения праздника 9 мая. Сейчас всё ориентировано на то, чтобы справиться с ним. В Москве применяются достаточно жёсткие меры.

Что касается праздника, то зачем проводить его без присущей ему атмосферы? Лучше отложить, тем более у нас есть другие даты, которые напрямую связаны с победой над Германией. Назвать решение президента правильным, конечно, не поворачивается язык, но оно было принято по объективным причинам.

Ранее на эту же тему порассуждал бывший игрок сборной России Александр Мостовой

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Все комментарии
Константин Кононов
Константин Кононов
сегодня в 21:35
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.Спам
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 21:32
"скромный гражданин...", чего уж так прикидываться шлангом-то прилюдно? Да и почему только о Москве речь идет?
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 21:32
Отменили и хорошо! Всем надоела уже эта показуха.
mortid
mortid
сегодня в 21:08, ред.
Зачем вообще его проводить? Ежегодно тратят кучу бабла на этот парад, а в стране с каждым годом увеличивается число нищих. Военные парады это пережиток прошлого, третье тысячелетие на дворе. Без парада что, не праздник будет? Одного топлива наверное сжигают стоимостью в годовой бюджет небольшого городка.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 21:06
Жизнь заставила.
g24uz_um2ryj
g24uz_um2ryj
сегодня в 21:05
Как вырванная цитата из текста искажает новость.
А так да, исходя из сегодняшних событий, правильно, что перенесли.
beefs
beefs
сегодня в 20:59
что сделаешь, корона сейчас пока на коне
VAN ARM
VAN ARM ответ дурман (раскрыть)
сегодня в 20:54
так забывают историю! а потом устраивают цветные парады!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:53
24 июня оптимальная дата переноса раз уж 9 вылетает!! мы русские мы победим!!
Footbolista
Footbolista ответ EAGinLE (раскрыть)
сегодня в 20:44
Тоже вариант...если полностью вирусняк победить к этой дате, что сомнительно при отсутствии вакцины...
Footbolista
Footbolista ответ дурман (раскрыть)
сегодня в 20:42, ред.
Барсу расформировать, а деньги в испанскую медицину направить...
EAGinLE
EAGinLE ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 20:42
Можно провести 24 июня . К 75 летию первого Парада Победы .
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:39
Колоскову лучше молчать.
дурман
дурман
сегодня в 20:35
Бессмысленны ничего не дающий парад.
Лучше эти деньги направить на медицину
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 20:31
парад давно уже отменить надо. оставить выходные дни, оставить бессмертный полк, а этот очередной бессмысленный распил бабла в виде проката танчиков по площади изжил себя.
drug01
drug01
сегодня в 20:30
Сейчас надо больше думать о футболе как играть и выживать???
Footbolista
Footbolista ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 20:25
Вирус с коня не сшибешь и бошку ему не отрубишь...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 20:21
Печенегов с половцами победили ,а вируса боятся)))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:21
.... с другой стороны 7 ноября 1941 был парад на Красной площади...немчура стояла под Москвой...
40175219386
40175219386
сегодня в 20:19
другого выхода нет
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 20:17
и так бывает
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