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Галактионов: «Максименко и Сафонова рано сравнивать с Акинфеевым»

сегодня, 20:31

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов поделился мнением о сравнении голкиперов «Краснодара» и «Спартака» Матвея Сафонова и Александра Максименко с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым.

Оба наших голкипера очень талантливы, с отличными данными. Уже сейчас о них можно говорить как о перспективном будущем сборной. Но, прежде чем сравнивать их с Акинфеевым, ребята должны обрести стабильность, получить опыт, набить шишки, пройти огонь и медные трубы.

На сегодняшний день такие сравнения выглядят не очень корректными и объективными. Они должны стабильно выступать за свои команды не только в чемпионате России, но и в еврокубках, а также проводить качественные матчи в составе молодёжной сборной и добиться с ней положительного результата.

Недавно бывший голкипер сборной России Владимир Габулов назвал лучших вратарей РПЛ, а также рассказал о претендентах на попадание в состав на Евро в 2021 году.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 21:36
Куда им до Дырофеева!. Между ушей не пропускали
AgentART
AgentART
сегодня в 21:01
Особенно Максименко, с середины поля голы пропускает, кандидат в пердив.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:56
сравнивать то можно но сравнение пока что не в пользу молодых))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:49, ред.
Рекорд Игоря никому не под силу...ни нашим вратарям, ни зарубежным...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:38
Акинфеев стабильно выступал в еврокубках. Стабильней некуда.
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 20:37
Сафонов лучше Максименко, но с Акинфеевым сравнивать рано
SSPZ
SSPZ
сегодня в 20:32
пока рано, но он молодчик
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