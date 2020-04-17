Орлов: «Вряд ли Дзюба уйдет в „Лацио“»

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге» поделился мнением о сообщениях, согласно которым нападающий «Зенита» может перейти в «Лацио».

Считается, что у Дзюбы заканчивается контракт с «Зенитом», хотя, по моим данным, договор был продлен. С контрактами всегда очень темная история. Кто-то из бывших зенитовцев – Аршавин или Широков – сказал, что если Артём сейчас не уйдет в «Лацио», то упустит последний шанс. Однако я думаю, что вряд ли он уйдет. Из-за коронавируса переходы останавливаются, будет больше обменов, чем продаж. Это относится и к российским клубам.