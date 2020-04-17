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Орлов: «Вряд ли Дзюба уйдет в „Лацио“»

сегодня, 13:15

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге» поделился мнением о сообщениях, согласно которым нападающий «Зенита» Артём Дзюба может перейти в «Лацио».

Считается, что у Дзюбы заканчивается контракт с «Зенитом», хотя, по моим данным, договор был продлен. С контрактами всегда очень темная история. Кто-то из бывших зенитовцев – Аршавин или Широков – сказал, что если Артём сейчас не уйдет в «Лацио», то упустит последний шанс. Однако я думаю, что вряд ли он уйдет. Из-за коронавируса переходы останавливаются, будет больше обменов, чем продаж. Это относится и к российским клубам.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender
сегодня в 14:23
Орлов, недокомментатор и старый продажный маразматик! Зюба не уйдет в Лацио, потому что он им на ... не нужен!
старина
старина
сегодня в 14:22
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    сегодня в 14:18
    Гена, да всем уже понятно что в 31 год Дзюба уже никуда не уйдет, тем более от газпромовской кармашке.
    Vinamoinen
    Vinamoinen ответ oFANATo (раскрыть)
    сегодня в 14:09
    Пиарится как раз чалов, абсолютное бревно.
    Adepta
    Adepta
    сегодня в 13:58
    Какой Лацио, это тема сброшена для тарасовских, чтобы они позлословили с 8-го места.
    Footbolista
    Footbolista ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 13:48
    Из дзюбы в Лацио сделают лавку...
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 13:44
    Похоже 1 апреля не кончается.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 13:44
    Дзюба перейдет в Лацио и посадит на лавку Иммобиле
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 13:43
    Геннадий Орлов: «Кому нужны сейчас танки, ракеты, Росгвардия? Пандемия показывает, что в стране выбраны не те векторы развития»
    Red blu
    Red blu
    сегодня в 13:36
    Никуда Дзюба не уйдет.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 13:34
    Адекватный человек с "Эхом Москвы" не связывается.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:34
    Поздно уже уходить ,возраст не тот...
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 13:32, ред.
    В Лацио нужно трудиться, каждый день доказывать, что ты футболист.

    А это не про Дзюбу.
    Он может только собачиться с Уткиным и пиариться.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 13:28
    Иногда диву даешься, как ухитряются "известные комментаторы" выдать информацию, из которой ничего не ясно. " Считается, что у Дзюбы заканчивается контракт ". Так он действительно заканчивается или, как у г-на Орлова, - "считается"? Что сие означает, г-н Орлов ? Следующее, о чем он вещает: " По моим данным, договор был продлен ". Если действительно продлен, то все остальные разговоры комментатора по поводу перехода г-на Дзюбы в "Лацио" беспочвенны. Большая просьба к г-ну Орлову не гадать на кофейной гуще, а узнать у руководства клуба все детали предмета нашего разговора и затем донести их до придирчивых, как я, пользователей.
    beefs
    beefs
    сегодня в 13:26
    Сватайте, сватайте, он никому не нужен.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 13:25
    пора успокоится ))пока не выгонят с зенита там он и будет!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:15
    Это не может не радовать. Здорово!
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 13:15
    никто его не возьмёт
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