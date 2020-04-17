Гурцкая: «Думаю, раньше 7-14 июня РПЛ не возобновится»

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о том, когда возобновится чемпионат России, прерванный из-за пандемии коронавируса.

Когда будет футбол в России? Мы, как обычно, сделаем всё самые последние. Все будут играть к концу мая — началу июня, а мы, может быть, к середине июня. А как мы собираемся начинать играть? К нам прилететь нельзя, наша страна на прилёт официально закрыта до 1 июня. Как иностранцы вернутся? Частные борты? Вы хотите, чтобы «Тамбов» своих футболистов частными бортами привёз и разорился окончательно? Разве что дядя Дима Селюк даст один из своих самолётов. Не понимаю, как технически можно начать тренировки раньше 15 мая. Думаю, Россия раньше 7-14 июня чемпионат не начнёт.