Зико: «Мамаев год провел в тюрьме? Не слышал об этом»

Бывший главный тренер ЦСКА Зико высказался об экс-полузащитнике «армейцев» Павле Мамаеве, ныне выступающем за «Ростов».
С Мамаевым у меня трудностей не возникало. При мне он часто был в основе. Единственная проблема – удаление в финале Кубка России. Хотя мы всё равно победили «Рубин». Просто Мамаев был еще молод и нервничал. Такие удаления случаются – мне тоже показывали красную. Вообще, Мамаев – большой профессионал.
Мамаев год провел в тюрьме? Не слышал об этом.
Отметим, что в общении с журналистами Зико также высказался об игроке «Зенита» Юрии Жиркове, ранее выступавшем за ЦСКА.
А если это ревность ?
А если это ревность ?