Зико: «Мамаев год провел в тюрьме? Не слышал об этом»

Бывший главный тренер ЦСКА Зико высказался об экс-полузащитнике «армейцев» , ныне выступающем за «Ростов».

С Мамаевым у меня трудностей не возникало. При мне он часто был в основе. Единственная проблема – удаление в финале Кубка России. Хотя мы всё равно победили «Рубин». Просто Мамаев был еще молод и нервничал. Такие удаления случаются – мне тоже показывали красную. Вообще, Мамаев – большой профессионал.

Мамаев год провел в тюрьме? Не слышал об этом.