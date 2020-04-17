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Зико: «Мамаев год провел в тюрьме? Не слышал об этом»

сегодня, 09:42

Бывший главный тренер ЦСКА Зико высказался об экс-полузащитнике «армейцев» Павле Мамаеве, ныне выступающем за «Ростов».

С Мамаевым у меня трудностей не возникало. При мне он часто был в основе. Единственная проблема – удаление в финале Кубка России. Хотя мы всё равно победили «Рубин». Просто Мамаев был еще молод и нервничал. Такие удаления случаются – мне тоже показывали красную. Вообще, Мамаев – большой профессионал.

Мамаев год провел в тюрьме? Не слышал об этом.   

Отметим, что в общении с журналистами Зико также высказался об игроке «Зенита» Юрии Жиркове, ранее выступавшем за ЦСКА.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 11:08
Вот что значит не зарегаться на Соккере..:)) Многое пропустил..:))
Adepta
Adepta ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 10:52
Это спорный вопрос, Мамаев в детстве из ментовки не вылазил.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:17
И про Кокошу с Мамаем не слышал ?
А если это ревность ?
oFANATo
oFANATo ответ 13ROS13 (раскрыть)
сегодня в 10:16
Кокорин сломал карьеру Мамаеву.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:11
Уши мыть надо.
cska vperiod
cska vperiod ответ 13ROS13 (раскрыть)
сегодня в 10:00
От мамая в ЦСКА избавились за регулярные нарушения а то, что футболист он нормальный это только благодаря армейскому клубу.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 09:45
Мамаеву сломали карьеру в ЦСКА.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:43
Да и не интереслвался...
793tkryd_4kk
793tkryd_4kk
сегодня в 09:43
Теперь слушал. Гордись.
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