Угаров: «Договоримся до того, что Криштиану хочет играть с Дзюбой»

Бывший полузащитник «Зенита», ныне занимающий должность тренера СШОР питерцев Денис Угаров прокомментировал слухи об интересе «Лацио» к Артему Дзюбе.
Написать можно все что угодно! Например, завтра Дзюба уедет в «Ливерпуль». Или в «Ювентус»?
Договоримся до того, что Криштиану Роналду, оказывается, лично заинтересован в переходе Дзюбы, чтобы поиграть вместе с таким выдающимся футболистом. Даже готов будет заплатить за это личные деньги. Неплохой ведь вариант, не правда ли?
Ну а если серьезно, то Дзюба – футболист совершенно не того уровня, чтобы его приглашал «Лацио». Российские игроки не хотят никуда уезжать. Дзюба не исключение. В «Лацио» нужно трудиться, каждый день доказывать, что ты футболист.
У нас другие требования. Хорошо, конечно, что игрок защищен контрактом и свои деньги в любом случае получит. С другой стороны, уже тяжело что-то требовать. Дзюбе сейчас 31 год.
– В августе, когда вернется футбол, ему исполнится 32…
Вот-вот. Это уже будет другая история. Не дай бог, начнутся травмы. На мой взгляд, руководству «Зенита» не стоит продлевать с Артемом соглашение. Играет Азмун, обязательно нужно вернуть в команду Кокорина и заключить с ним новый контракт. Потенциально это очень сильная пара нападающих при правильном подходе. Так что Дзюбу можно смело отправлять в «Лацио».
За игрочишку ещё никто из Европы не заплатил не
одной копейки.)))
А за Головина уже заплатили 30 млн.евро
За игрочишку ещё никто из Европы не заплатил не
одной копейки.)))
А за Головина уже заплатили 30 млн.евро