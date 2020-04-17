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Угаров: «Договоримся до того, что Криштиану хочет играть с Дзюбой»

сегодня, 10:34

Бывший полузащитник «Зенита», ныне занимающий должность тренера СШОР питерцев Денис Угаров прокомментировал слухи об интересе «Лацио» к Артему Дзюбе.

Написать можно все что угодно! Например, завтра Дзюба уедет в «Ливерпуль». Или в «Ювентус»?

Договоримся до того, что Криштиану Роналду, оказывается, лично заинтересован в переходе Дзюбы, чтобы поиграть вместе с таким выдающимся футболистом. Даже готов будет заплатить за это личные деньги. Неплохой ведь вариант, не правда ли?

Ну а если серьезно, то Дзюба – футболист совершенно не того уровня, чтобы его приглашал «Лацио». Российские игроки не хотят никуда уезжать. Дзюба не исключение. В «Лацио» нужно трудиться, каждый день доказывать, что ты футболист.

У нас другие требования. Хорошо, конечно, что игрок защищен контрактом и свои деньги в любом случае получит. С другой стороны, уже тяжело что-то требовать. Дзюбе сейчас 31 год.

– В августе, когда вернется футбол, ему исполнится 32…

Вот-вот. Это уже будет другая история. Не дай бог, начнутся травмы. На мой взгляд, руководству «Зенита» не стоит продлевать с Артемом соглашение. Играет Азмун, обязательно нужно вернуть в команду Кокорина и заключить с ним новый контракт. Потенциально это очень сильная пара нападающих при правильном подходе. Так что Дзюбу можно смело отправлять в «Лацио».

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 11:16
Вот, вот в Лацио нужно трудиться, каждый день доказывать, что ты футболист. Как это делает Чалов в Монако, не даром же Федю признали самым полезным игроком. Дзюбе такое будет не под силу возраст уже не тот.
particular
particular
сегодня в 11:11
То, что с очевидностью видит тренер СШОР, - недоступно взглядам руководства...
112910415
112910415
сегодня в 11:08
прекрасна последняя фраза, браво !
oFANATo
oFANATo ответ AgentART (раскрыть)
сегодня в 11:07, ред.
Игрок стоит столько сколько за него заплатили.Учи матчасть.

За игрочишку ещё никто из Европы не заплатил не
одной копейки.)))
А за Головина уже заплатили 30 млн.евро
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:56
Роналду наверное даже не слышал про Дзюбу )
AgentART
AgentART ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 10:50
Этот игрочишка стоит в 10 раз дороже распиаренного чалова в свои за 30..
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:50
Роналду: Не договоримся...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ параZит (раскрыть)
сегодня в 10:47
Это было давно и в другом клубе...
параZит
параZит ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:45
по раздевалкам
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:44
Дзюба еще наведет шороху в РПЛе...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:43
Слишком много слов про распиаренного игрочишку:)))
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 10:41
через пару дней после выхода этого интервью Денис Угаров станет бывшем тренером питерской СШОР🤣
параZит
параZит
сегодня в 10:36, ред.
Да кто берет эти интервью у них?? Парикмахеры, бывшие бывших и тд, за..бали ей Богу, корона уходи, мы все поняли...
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