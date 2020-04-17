Угаров: «Договоримся до того, что Криштиану хочет играть с Дзюбой»

Бывший полузащитник «Зенита», ныне занимающий должность тренера СШОР питерцев прокомментировал слухи об интересе «Лацио» к .

Написать можно все что угодно! Например, завтра Дзюба уедет в «Ливерпуль». Или в «Ювентус»?

Договоримся до того, что Криштиану Роналду, оказывается, лично заинтересован в переходе Дзюбы, чтобы поиграть вместе с таким выдающимся футболистом. Даже готов будет заплатить за это личные деньги. Неплохой ведь вариант, не правда ли?

Ну а если серьезно, то Дзюба – футболист совершенно не того уровня, чтобы его приглашал «Лацио». Российские игроки не хотят никуда уезжать. Дзюба не исключение. В «Лацио» нужно трудиться, каждый день доказывать, что ты футболист.

У нас другие требования. Хорошо, конечно, что игрок защищен контрактом и свои деньги в любом случае получит. С другой стороны, уже тяжело что-то требовать. Дзюбе сейчас 31 год.