Гурцкая: «Головин и Миранчуки по таланту и близко не стоят с Кокориным»

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о нападающем «Зенита» , на правах аренды выступающем за «Сочи».

Талантливее, чем Кокорин, в России футболиста нет. Ни Головин, ни Миранчуки по таланту даже близко не стоят с Кокориным. Он и сейчас показывает, как высок уровень его таланта.

Я бы хотел увидеть его переход в европейскую команду. Нынешний его уровень сопоставим с «Валенсией». Мне даже кажется, что в «Аталанте» он был бы намного сильнее, чем Сапата. Очень хотел бы его увидеть под руководством Гасперини.

Я не видел русского игрока сильнее, чем Кокорин. Он делает на поле большую разницу. Для «Зенита» было бы мудрым решением вернуть Кокорина. Однако в таком случае встёет вопрос о необходимости продавать Азмуна или Дзюбу.