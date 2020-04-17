Агент Гурцкая: «Головин никогда в жизни не повторит игру Мхитаряна»

Футбольный агент Тимур Гурцкая убеждён, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сможет достичь уровня хавбека «Ромы» и сборной Армении Генриха Мхитаряна.
Головину 23 года, Мхитаряну — 31. Точное сравнение сделать не получится. Но как Генрих играл в «Шахтере» и Дортмунде, Головин так никогда в жизни в футбол играть не будет. Футбол Головина во Франции говорит о том, что он не способен давать результат. Генрих был топовым игроком в «Шахтере», а в Дортмунде реально добывал результаты. А его последние 10 матчей за «Рому» просто выдающиеся. Его статистика пополняется почти в каждом матче.
Гурцкая также завяил, что Головин и полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки значительно уступают по таланту форварду «Сочи» Александру Кокорину.
И почему он вообще вдруг сравнивает Головина с Мхитаряном ??
Я например знаю навскидку игроков 20-30 чьего уровня Александр навряд ли достигнет....
ну и ....??
И почему он вообще вдруг сравнивает Головина с Мхитаряном ??
Я например знаю навскидку игроков 20-30 чьего уровня Александр навряд ли достигнет....
ну и ....??