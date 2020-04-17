Агент Гурцкая: «Головин никогда в жизни не повторит игру Мхитаряна»

Футбольный агент Тимур Гурцкая убеждён, что российский полузащитник «Монако» не сможет достичь уровня хавбека «Ромы» и сборной Армении .

Головину 23 года, Мхитаряну — 31. Точное сравнение сделать не получится. Но как Генрих играл в «Шахтере» и Дортмунде, Головин так никогда в жизни в футбол играть не будет. Футбол Головина во Франции говорит о том, что он не способен давать результат. Генрих был топовым игроком в «Шахтере», а в Дортмунде реально добывал результаты. А его последние 10 матчей за «Рому» просто выдающиеся. Его статистика пополняется почти в каждом матче.