ГлавнаяНовости

Экс-игрок ЦСКА Федотов: «Хонда не здоровался, высокомерный человек»

сегодня, 14:05

Бывший защитник ЦСКА Семён Федотов высказался об экс-полузащитнике «армейцев» Кейсуке Хонде.

Кейсуке Хонда не здоровался, не общался. Высокомерный человек. Сам по себе всегда. За ним всё время чудак с сумочкой ходил – персональный тренер, тоже японец. Носил ему воду, батончики восстановительные, полотенца. После тренировок они вдвоем круги наматывали в Ватутинках.

Отметим, что ранее Федотов поделился мнением о бывшем главном тренере ЦСКА Леониде Слуцком, ныне работающем с «Рубином».  

Все новости
Орлов: «Вряд ли Дзюба уйдет в „Лацио“»
Сегодня, 13:15 Комментарии22
Угаров: «Договоримся до того, что Криштиану хочет играть с Дзюбой»
Сегодня, 10:34 Комментарии30
Зико: «Мамаев год провел в тюрьме? Не слышал об этом»
Сегодня, 09:42 Комментарии13
Агент Гурцкая: «Головин никогда в жизни не повторит игру Мхитаряна»
Сегодня, 07:53 Комментарии29
Гурцкая: «Думаю, раньше 7-14 июня РПЛ не возобновится»
Сегодня, 03:00 Комментарии9
Гурцкая: «Головин и Миранчуки по таланту и близко не стоят с Кокориным»
Сегодня, 01:59 Комментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:45
Восточный сёгун, ёптить...
Брулин
Брулин
сегодня в 15:21
Федотов: он не выпивал с нами.
makkie
makkie
сегодня в 15:12
Японцы не от мира сего)
А кто такой Федотов? Числился в цска, сейчас пылит где-то в ПФЛ... карьера удалась :))))
VIPded
VIPded
сегодня в 15:11
Ху из Федотов??? Это из "Исак, не валяй дурака, им нужен Федотов!"?... (с)))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:01
А почему в морду не дал ?
AgentART
AgentART
сегодня в 14:57
Если такой лидер, то что про других говорить?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:53
Хонда в своё время был лидером ЦСКА. А кто такой Семён Федотов я даже не знаю
Аpбитр
Аpбитр ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 14:47
p )))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:46
Хонда с Москвичом не товарищи.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:38
может ты ему был не приятен...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:19
Кейске знал ,что ЦСКА - лишь маленькая ступень в Европу ! Чего размениваться на гайдзинов !
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Aerobniy (раскрыть)
сегодня в 14:16
Ври , ври да не завирайся.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 14:16
Видать, Кейсуке сразу раскусил, что Федотов не футболист и нечего с ним здороваться (последние годы сидит на лавке в ПФЛ). Вот что значит японская прозорливость.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:14
По японски приветствуют поклоном
drug01
drug01
сегодня в 14:08
А кто такой Федотов????
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 14:07
В цска всегда так, каждый сам за себя, скоро их ждет участь спартака.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:06
что то федотов трепит))
drug01
drug01
сегодня в 14:06
Не может быть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100