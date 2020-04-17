Экс-игрок ЦСКА Федотов: «Хонда не здоровался, высокомерный человек»

Бывший защитник ЦСКА высказался об экс-полузащитнике «армейцев» .

Кейсуке Хонда не здоровался, не общался. Высокомерный человек. Сам по себе всегда. За ним всё время чудак с сумочкой ходил – персональный тренер, тоже японец. Носил ему воду, батончики восстановительные, полотенца. После тренировок они вдвоем круги наматывали в Ватутинках.