Экс-игрок ЦСКА Федотов: «Хонда не здоровался, высокомерный человек»

Бывший защитник ЦСКА Семён Федотов высказался об экс-полузащитнике «армейцев» Кейсуке Хонде.
Кейсуке Хонда не здоровался, не общался. Высокомерный человек. Сам по себе всегда. За ним всё время чудак с сумочкой ходил – персональный тренер, тоже японец. Носил ему воду, батончики восстановительные, полотенца. После тренировок они вдвоем круги наматывали в Ватутинках.
Отметим, что ранее Федотов поделился мнением о бывшем главном тренере ЦСКА Леониде Слуцком, ныне работающем с «Рубином».
А кто такой Федотов? Числился в цска, сейчас пылит где-то в ПФЛ... карьера удалась :))))
А кто такой Федотов? Числился в цска, сейчас пылит где-то в ПФЛ... карьера удалась :))))