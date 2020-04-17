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Лаццари: «„Лацио“ надеется доиграть сезон»

сегодня, 15:49

Полузащитник «Лацио» Мануэль Лаццари в разговоре с Lazio Style Channel заявил, что он и его партнеры по команде надеются доиграть нынешний чемпионат Италии, приостановленный из-за пандемии коронавируса.

Мы надеемся доиграть сезон, мы этого заслуживаем. Есть большое желание и энтузиазм, мысленно мы никогда не отвлекались от чемпионата. Это нормально, что сейчас здоровье важнее футбола, но мы будем готовы, когда появится возможность вернуться на поле.

Отметим, что «Лацио» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на одно очко.

Ранее сообщалось, что «Лацио» готовится возобновить тренировки в конце апреля.

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Все комментарии
Karabal
Karabal
сегодня в 17:02
По любому надо.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:16
Надо доигрывать когда ещё такой удачный сезон выпадет.
beefs
beefs
сегодня в 15:50
желание не всегда совпадает с возможность
SSPZ
SSPZ
сегодня в 15:50
все надеются доиграть
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