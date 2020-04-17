Объект охоты английских лордов

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сегодня, 14:35

В традиционной рубрике «Будем знакомы» — полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Денис Закариа.

Когда откроется трансферное окно, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся в отчаянной схватке. Два самых титулованных клуба Англии собираются приобрести полузащитника «Боруссии» Дениса Закарию. Поэтому «красные дьяволы» готовы избавиться от капризного чемпиона мира Поля Погба, а просто «красные» могут продать Наби Кейта, а может, и Джорджиньо Вейналдума.

Чем же так очаровал двух английских авторитетов этот рослый, худощавый парень? Во-первых, свой аккуратностью. Денис всё делает чрезвычайно тщательно и качественно. И отбирает мячи, и стелится в подкатах, и раздаёт пасы. У него маленький процент брака, а чтоб восьмой номер «жеребцов» привёз гол... Во-вторых, Денис выполняет гигантский объём работы на всех участках поля. Скорость и выносливость позволяют ему успевать всюду, а рост — уверенно чувствовать себя в верховых дуэлях. Если Маттиас Гинтер или Нико Эльведи не дотянутся до высоко летящего мяча, то сработает ПВО в лице Закариа. В-третьих, Денис чрезвычайно полезен в наступательных действиях. Его даже называют «глубинным плеймейкером». Денис иной раз сам не прочь завершить атаку точным ударом. Конечно, он забивает не так часто, как его одноклубники, но пару-тройку голов Закариа на свой счёт записывает.

Кстати, Закариа — это не фамилия, а одно из имён швейцарца. Полное имя — Денис Леми Закариа Лако Ладо. Несложно догадаться, что он не принадлежит ни к одному из коренных народов Швейцарии. Внешность же выдаёт в Денисе африканца. Так оно и есть. Папа из Конго, мама из Южного Судана. Сам же футболист родился в Женеве и является гражданином альпийской страны. Начинал в женевском «Серветте», где сыграл с десяток матчей, но успел забить два мяча. Потом оказался в столичном «Янг Бойз», который сместил «Базель» с насиженного первого места. Но в рядах «молодых ребят» Денис не задержался, даром что полностью соответствовал названию клуба. Мёнхенгладбахская «Боруссия» продала одноклубникам из Дортмунда Мохаммеда Дахуда и срочно искала футболиста в опорную зону. Вот и подвернулся Денис, успевший к тому времени засветиться в первой сборной Швейцарии. «Боруссия» не пожалела десяти миллионов. И Денис принялся их отрабатывать. За пару лет он вырос в одного из сильнейших полузащитников Бундеслиги. А в нынешнем сезоне Закариа выглядит просто роскошно. Два гола, два результативных паса, отличные оценки германской прессы. В марте Денис получил повреждение подколенного сухожилия, но внезапный вынужденный перерыв в данном случае помог. Когда турнир возобновится, один из лидеров «Боруссии» будет здоров.

Он прочно занял место в центре поля, даром что в составе «жеребцов» имеются Кристиан Крамер, Флориан Нойхаус и Тобиас Штробль. Денис играет постоянно, а остальные футболисты попадают под ротацию. Закариа — важнейший элемент в команде Марко Розе, хотя ему всего 23 года. Он определяет темп и направления игры. А также занимается остальной работой, про которую сказано выше. А ещё этот молодой человек пользуется большим авторитетом в команде. Он помог влиться в коллектив Маркусу Тюраму и Рами Бенсебаини. Где-то подскажет по-французски, где-то отругает. Вот так два молодых франкоязычных футболиста вписались в игру «Боруссии». Сейчас Денис взял шефство над Ласло Бёнешем, даром что тот словацкий венгр, а не француз.

В сборной Швейцарии Закариа играет почти четыре года. Побывал на чемпионате мира в России. Пока его нельзя назвать твёрдым игроком основы. Но чемпионат Европы отложен на год, а к тому времени может измениться многое. Не исключено, что Денис станет первой звездой сборной Швейцарии. Или около этого. Возможности для роста у футболиста есть. И в своём нынешнем клубе, который претендует на выход в Лигу чемпионов. А уж если уедет в Ливерпуль или в Манчестер...

А вот куда — в Ливерпуль или Манчестер. Нынешний лидер английской Премьер-Лиги первым нашёл швейцарца и ведёт его больше года. Учитывая старинную дружбу «Ливерпуля» и «Боруссии» (а они дружат не только болельщиками), шансы «красных» были изначально выше. Но у «Манчестер Юнайтед» больше желания приобрести Дениса. Да и «красным дьяволам» он нужнее. Особенно в свете скорого и неизбежного ухода Поля Погба. МЮ нужно укрепить среднюю линию поля, поэтому он будет активнее. У «Ливерпуля» несколько иные приоритеты. «Красным» нужно центр обороны усилить, нападающего надо покупать, если Садио Мане уйдёт в «Реал». Почти чемпион Англии положил глаз на Килиана Мбаппе. Поэтому до покупки Закариа могут не дойти руки. А может и денег не хватить, если придётся покупать Мбаппе. Поэтому путь из Мёнхенгладбаха на «Олд Траффорд» может оказаться короче, чем дорога на «Энфилд».

Сколько может стоить Денис Закариа. Явно не 36 миллионов, о которых пишет «Трансфермаркт». «Боруссия» умеет продавать игроков и вряд ли продешевит. Меньше чем с 50 миллионами можно даже не обращаться. Договор с «Боруссией» в силе ещё два с небольшим года, и за это время швейцарец не станет дешевле. Поэтому «Манчестер Юнайтед» стоит поторопиться.